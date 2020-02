Super offerte per viaggiare con Grimaldi Lines

Che vogliate sdraiarvi sulle bianche spiagge della Sardegna, visitare il suo entroterra ricco di panorami mozzafiato e tradizioni antiche, la storia millenaria della Sicilia o della Grecia dove a ogni angolo spuntano vestigia del passato, l’atmosfera unica delle ramblas di Barcellona, lo spirito inglese che aleggia su Malta: con Grimaldi Lines avrete a disposizione tutto questo e molto altro, viaggiando a bordo di navi accoglienti e confortevoli con il massimo della convenienza.

Ci sono attualmente in vigore infatti offerte particolarmente interessanti.

La Compagnia propone infatti lo sconto del 30% (diritti fissi esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni a bordo e per i veicoli e gli animali domestici al seguito, per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2020, con partenze in bassa stagione fino al 14 giugno 2020 e dal 16 settembre al 20 dicembre 2020.

Per l’alta stagione c’è invece l’advanced booking, con lo sconto del 20% (diritti fissi esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni a bordo e per i veicoli e gli animali domestici al seguito, per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2020, con partenze dal 15 giugno al 15 settembre 2020.

Le promozioni sono valide su tutti i collegamenti marittimi effettuati da Grimaldi Lines da/per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia (solo linee marittime da/per Brindisi) e Malta.

L’offerta è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni ed anche con le tariffe speciali Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti sulle isole.

Con Grimaldi Lines alla convenienza si affianca sempre il comfort di navi di ultima generazione: il soggiorno a bordo consente di iniziare la vacanza nel migliore dei modi, accolti da equipaggi professionali ed ospitali.

Per quanto riguarda la Sardegna, che è la destinazione di punta della Compagnia, il porto di Livorno è collegato regolarmente ad Olbia dalle moderne navi Cruise Olbia e Cruise Bonaria.

I due cruise ferry Cruise Roma e Cruise Barcelona, ammiraglie gemelle della flotta, collegano invece Civitavecchia a Porto Torres e viceversa, proseguendo poi per Barcellona.