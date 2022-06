Inserito per la prima volta nel calendario della Fashion Week, torna il 20 Giugno il Festival Franciacorta a Milano

Brindisi ufficiale della Milano Fashion Week da oramai 10 anni, Franciacorta rinnova la partnership con Camera Nazionale della Moda attraverso il Festival Franciacorta a Milano, inserito per la prima volta nel palinsesto degli eventi di Milano Moda Uomo, dal 17 al 21 giugno.

Il Festival Franciacorta si svolgerà Lunedì 20 Giugno 2022 dalle 16.00 alle 21.30, nella magica cornice del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, in via San Vittore 21. Quarantaquattro le cantine in degustazione nel più grande museo italiano di scienza e tecnologia.

“Siamo felici di tornare a Milano, città che, oltre ad essere capitale della moda italiana, è ormai per noi una seconda casa” - Afferma Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta - “Rinnoviamo con questo Festival la partnership con Camera della moda nell’ambito della Milano Fashion Week e brindiamo a eleganza, artigianalità e qualità, tratti distintivi del Made in Italy nel mondo”.

“Un altro aspetto che condividiamo con Camera Moda è la sostenibilità, una delle priorità più importanti per Franciacorta che da anni si impegna a dare vita a una viticoltura capace di tendere all’equilibrio con l’ambiente.” - Dichiara il Presidente – “Siamo custodi del tema, da anni abbiamo avviato uno studio sulla biodiversità funzionale dei suoli franciacortini e che, con orgoglio, è stato oggetto di pubblicazione scientifica.”

Al Festival saranno presenti operatori, esperti del settore ed eno-appassionati, nuovamente curiosi e desiderosi di conoscere e approfondire il gusto del Franciacorta, declinato nelle sue diverse tipologie.

La manifestazione sarà suddivisa in due fasce orarie.

Dalle 16.00 alle 18.00 – Ingresso riservato a stampa e operatori

Dalle 18 alle 21.30 – Apertura al pubblico

(Continua sotto la foto)

Le 44 cantine presenti:

Antica Fratta, Azienda Agricola Fratelli Berlucchi, Barone Pizzini, Bellavista, Berlucchi Guido, Biondelli, Bonfadini, Bosio, Ca' del Bosco, Cantina Chiara Ziliani, Castello Bonomi, Centinari, Colline della Stella di Andrea Arici, Contadi Castaldi, Corte Aura, Derbusco Cives, Faccoli Lorenzo, Ferghettina, I Barisèi, Il Dosso, La Fiorita, La Montina, La Torre, Le Cantorie, Le Marchesine, Lo Sparviere, Marchesi Antinori Tenuta, Montenisa, Mirabella, Monte Rossa, Monzio Compagnoni, Mosnel, Pietraluce, Quadra, Ricci Curbastro, Romantica, Santa Lucia, Santus, Tenuta Martinelli, Tenuta Montedelma, Terre d'Aenor, Uberti, Vezzoli Giuseppe, Villa Crespia.

Primo vino italiano prodotto esclusivamente con il metodo classico della rifermentazione in bottiglia ad avere ottenuto il massimo riconoscimento enologico DOCG, il Franciacorta rappresenta un caso unico in Italia. In solo poco più di 50 anni la passione e l’impegno dei suoi produttori hanno dato vita ad un prodotto di qualità eccellente, prestigioso ‘ambasciatore’ del Belpaese, raggiungendo una grande notorietà anche a livello internazionale.

Non solo un vino, ma anche un territorio tutto da scoprire, a meno di un’ora da Milano, la capitale della moda italiana. Situata nel cuore della Lombardia, la Franciacorta si affaccia sulle sponde del Lago d’Iseo e vanta un prezioso patrimonio culturale, storico e naturale, disseminato in splendide cornici verdeggianti, lungo i dolci declivi delle antichissime colline di origine morenica.

Per operatori e pubblico l’accredito è obbligatorio.

Per l'acquisto di biglietti visitare il sito: www.franciacorta.eventbrite.it

Per maggiori informazioni e programma completo del Festival: www.franciacorta.wine

Per celebrare il ritorno del Festival a Milano, Franciacorta ha organizzato una cena esclusiva organizzata nella splendida cornice di Palazzo Borromeo D’Adda, palazzo settecentesco nel cuore della città, alla presenza di volti noti del cinema e della televisione, personaggi dell’alta società, giornalisti e influencer.

Il menù è stato studiato ad hoc dallo Chef stellato Davide Oldani in abbinamento a diverse tipologie di Franciacorta partendo dal Satén offerto per l’aperitivo fino ad arrivare ad un Rosé Dosaggio Zero.

Tra gli ospiti c'erano Isabella Ferrari, Tess Masazza, Gaia Amaral, Andrea Zenga con Rosalinda Cannavò, Ernia con Valentina Cabassi, Victoria Stella, Sarah Balivo, Giulia Arena e Mikaela Neaze Silva.