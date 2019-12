Lo Chef Bruno Barbieri dona la possibilità di vederlo all’opera in cucina e di cenare (con un accompagnatore) al suo bistrot bolognese Fourghetti.

Andrea Piovan, la conosciutissima voce di Live - Non è la D’Urso, offre la possibilità di entrare con lui in studio di registrazione alla scoperta dei segreti del mondo del doppiaggio per realizzare insieme con lui un podcast personalizzato.

La prima food blogger italiana Chiara Baci offre una cooking class esclusiva alla scoperta delle sue dritte e dei suoi segreti.

Cristiana Capotondi (attrice, regista e doppiatrice italiana, nominate due volte per il David di Donatello) si mette a disposizione per un caffè insieme con lei per scoprire i segreti del suo lavoro e del mondo del cinema.

In coppia con il “metronomo” e “cervello” della Nazionale Italiana e del Milan Demetrio Albertini, la possibilità di sfidare gli amici sul campo da padel.

Il Maestro Knam è a disposizione per insegnare i suoi segreti e realizzare torte e cioccolatini prelibati durante un corso esclusivo di due ore nella sua scuola di cucina.

Con Diego Thomas, dal 2018 parte del trio di conduttori e giudici di Cortesie per gli Ospiti, in onda su Real Time, la possibilità di scoprire i segreti dell’interior design e di come trasformare la tua casa con stile ed eleganza.

La possibilità di assistere allo shooting di una delle ricette della coppia GNAMBOX, a casa loro, e imparare tutti i trucchi per fotografare il cibo e rendere super appetitosa una foto.

Con tutta la famiglia, si va a fare la spesa insieme allo Chef Roberto Valbuzzi - dal 2018 parte del trio di conduttori e giudici di Cortesie per gli Ospiti, in onda su Real Time - che poi spiegherà le caratteristiche dei prodotti, come sceglierli e come abbinarli al meglio.

L'occasione di pranzare (con un accompagnatore) al ristorante stellato Dal Pescatore di Canneto insieme a uno dei più celebri critici gastronomici e giornalista, conduttore televisivo e scrittore, Edoardo Raspelli.

Il Capitano Mauro Pelaschier si mette a disposizione per un weekend (fino a 6 persone) in barca a vela, nella splendida cornice del Golfo di Lerici, tra Porto Venere e Le Grazie: due giorni a bordo di un’imbarcazione d’epoca per imparare a veleggiare nel rispetto del mare.

Con Anastasia Kuzmina, una delle ballerine del corpo docenti di Ballando con le Stelle, per due lezioni con lei.

Una golf experience con Matteo Manassero, detentore del record come più giovane vincitore dell’European Tour e più giovani vincitore del BMW PGA Championship, per imparare i segreti e affrontare al meglio le difficoltà del campo.