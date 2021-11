#datemiunmantello è l’hashtag della campagna per sostenere le équipe professionali impegnate a fornire a pazienti con malattie inguaribili e ai loro cari le cure necessarie, in casa loro

L’11 novembre, Giornata Nazionale delle Cure Palliative, è l’occasione per VIDAS per riproporre l’iniziativa di sensibilizzazione che ha un hashtag musicale: #datemiunmantello.

Il mantello evoca protezione, sicurezza, ma anche un senso più o meno temporaneo di “essere comunità” in nome del ricevere e offrire aiuto, assistenza e calore: stare tutti insieme sotto il mantello significa esserci, situarsi nel qui e ora dello spazio e del tempo.

Sono molti i protagonisti della campagna di sensibilizzazione VIDAS che indossano proprio un mantello per rendere visibile la condivisione della sofferenza, il prendersi cura con sensibilità e dolcezza dei malati inguaribili che hanno diritto a trascorrere nel miglior modo possibile l’ultimo tratto della loro vita.

La casa è il luogo privilegiato dell’assistenza di Cure Palliative, perché garantisce al malato di continuare a vivere tra i propri ricordi senza che venga privato delle cure continuative e professionali offerte gratuitamente.

Équipe multidisciplinari composte da professionisti esperti in cure palliative – medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, operatori d’igiene, fisioterapisti, educatori, dietista, terapista occupazionale, logopedista, farmacisti, integrate da volontari selezionati - entrano in relazione diretta con il paziente e diventano parte del suo nucleo familiare: nei fatti, si trasformano in componenti di una famiglia allargata che accompagna, allevia, crea un’atmosfera d’amore e affetto