Per molti mangiare fuori casa è un'abitudine (o l'unica opzione possibile): per non ingrassare e mangiare in modo sano ecco 5 strategie su misura da seguire



Per chi mangia spesso fuori casa seguire un’alimentazione sana ed equilibrata a volte diventa un’impresa.

Il rischio che si corre è di eccedere con le quantità, i condimenti e le calorie a svantaggio della linea e della salute.

Dai tramezzini agli snack confezionati. Dalle pizzette alle insalate troppo condite.

Facili da reperire e veloci da consumare, non sono però delle soluzioni ideali per mangiare in modo sano: troppo ricchi di grassi, sale e zuccheri, consumati in eccesso favoriscono sovrappeso e altri disturbi.

Hanno poi un basso indice di sazietà. Anche se danno un senso immediato di appagamento favoriscono gli attacchi di fame improvvisi nelle ore successive e spingono a mangiare di più.

Ecco allora 5 trucchi su misura per non ingrassare se mangiate sempre fuori casa.

(Continua dopo la foto)



Non mangiate davanti al PC

Anche se fate la paura pranzo in ufficio evitate di consumare i pasti davanti allo schermo del computer.

Il rischio? Mangiare facendo altro fa consumare maggiori quantità di cibo senza rendersene conto e accumulare di conseguenza chili in più.



Non pranzate solo con uno yogurt

Lo yogurt fornisce tanti nutrienti utili come proteine, minerali in particolare calcio e vitamine.

Ma difetta di fibre che hanno diversi vantaggi per la linea e consumarlo da solo a pranzo o a cena non fa perdere peso. Anzi.

Mangiato da solo favorisce una maggiore produzione dell’insulina, l’ormone della fame che stimola l’appetito e spinge a mangiare di più.



Non sostituite il pranzo con un gelato

Il gelato è un alimento che fornisce molte calorie, ma non è completo.

Apporta grassi, zuccheri, proteine ma difetta di fibre che regalano sazietà.

Il che significa che se lo mangiate nella pausa pranzo al posto di un piatto di pasta oppure di un secondo con le verdure dopo poco avvertirete di nuovo fame e mangerete altro.



Non ordinate solo un’insalata

Gli ortaggi e le verdure difettano di nutrienti utili per fare un pasto completo ed equilibrato.

Sono privi per esempio di proteine, preziose per la salute dei muscoli.



Nonostante sazino sul momento, un'ora dopo avreste di nuovo fame, e finireste per cercare ristoro alle (insane) macchinette.

Fate in modo da abbinare sempre alle verdure una porzione di proteine (meglio se magre) e carboidrati.

Evitate i pasti mordi e fuggi

No ai pasti consumati al volo.

Mangiare di fretta favorisce il gonfiore perché fa ingoiare tanta aria.

Non agevola inoltre il senso di sazietà e spinge a esagerare con porzioni e calorie.





Photo Credits: Unsplash