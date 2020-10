Driade presenta alla Milano Design City un'installazione per ricordarci che, seppur diversi, facciamo tutti parte di una stessa razza: la razza umana.

Siamo tutti diversi e questa è sicuramente la risorsa più potente della nostra specie. Ma facciamo parte di una stessa razza: la razza umana.

Questo è il messaggio di Nemo, Omni, l'installazione di Driade nata da un progetto del direttore creativo del brand, Fabio Novembre, che sarà esposta fino all'11 ottobre in Piazzetta Croce Rossa, nel cuore della capitale lombarda.

Con il Patrocinio del Comune di Milano e di Montenapoleone District, l'installazione è una sorta di monito per ricordarci sempre che la diversità razziale è una ricchezza. Ma anche nella diversità, siamo tutti parte della stessa specie.

Il 2020 sarà sicuramente ricordato per gli innumerevoli fatti avvenuti, uno tra questi è il grande movimento di protesta contro la brutalità e discriminazione razziale a tutti i livelli delle società di tutto il mondo.

“Nemo è diventata negli anni un’icona del design italiano riconosciuta in tutto il mondo, si tratta di un volto dalle sembianze classiche, dalla bellezza universale e mitizzata. Una bellezza che non può essere rappresentata da un solo colore”, dichiara Fabio Novembre.

Per festeggiare il decimo anniversario di Nemo, Driade la presenta in 5 nuove colorazioni “Skin Tone” soft touch, per sottolineare l’importanza dell’impegno di tutti noi contro la discriminazione e promuovendo inclusività ed eguaglianza.

“Presentiamo questo progetto con grande entusiasmo”, dice Giuseppe Di Nuccio CEO del brand Driade e del Gruppo ItalianCreationGroup. “Il momento storico ci invita ad una riflessione necessaria riguardo la cultura delle diversità che deve supportare scambi, ricerche e confronti. Il design rispecchia questi valori e Driade ne dà un’interpretazione contemporanea e artisticamente innovativa. Solo attraverso il sostegno reciproco riusciremo a superare un momento complesso come quello attuale”.

Nemo, Omni: nessuno è da solo, tutti insieme possiamo vincere pregiudizi e ignoranza.