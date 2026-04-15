No, non sono intercambiabili, svolgono funzioni diverse: ora vi spieghiamo tutto nei dettagli

Immaginate il vostro gruppo WhatsApp di famiglia: c’è chi giura che “un cucchiaio di bicarbonato risolve tutto”, chi risponde con un link al percarbonato definendolo “la nuova candeggina chic, ma eco”. Nel frattempo, voi guardate i vostri asciugamani color grigio triste chiedendovi quando esattamente abbiano smesso di essere bianchi.

La verità è che queste due polveri bianche non sono intercambiabili. Una nel bucato ha un ruolo da comparsa, l’altra è la protagonista assoluta. Ma capire quale usare, quando e come, fa la differenza tra lenzuola da boutique hotel e t‑shirt che profumano di umido.

Bicarbonato: cosa fa davvero (e cosa no) nel vostro bucato

Il bicarbonato di sodio, chimicamente NaHCO₃, è la classica cosa che tenete in casa da sempre: serve un po’ per tutto, dal frigo agli scarichi. Nel bucato, però, il suo superpotere è uno solo: regolare leggermente il pH dell’acqua e aiutare a neutralizzare alcuni odori. Ha anche un minimo effetto abrasivo e sbiancante superficiale, utile su sporco leggero.

E qui arrivano i ma. Il bicarbonato non igienizza, non sgrassa davvero, non scioglie il calcare e non ammorbidisce i tessuti. Essendo una polvere leggermente abrasiva, se lo usate spesso e in quantità generose può fare una sorta di scrub alle fibre, rendendole nel tempo più ruvide e “stanche”. Peggio ancora, può sabotare i detersivi moderni: molti contengono enzimi studiati per funzionare a un certo pH. Se voi lo alzate troppo con il bicarbonato, quegli enzimi lavorano peggio e per ottenere lo stesso risultato dovete alzare la temperatura di lavaggio. Risultato: più energia, meno performance.

Smontiamo anche i miti più amati. Bicarbonato più aceto? Il famoso “vulcano” che avete visto a scuola: la reazione frizzante è scenografica ma le due sostanze si neutralizzano a vicenda, quindi non puliscono meglio. Bicarbonato con ammorbidente nell’ultimo risciacquo? Si annullano, e vi ritrovate con panni né più morbidi né più profumati. Usarlo al posto del detersivo? Su capi poco sporchi può dare l’illusione di pulito, ma lo sporco organico resta lì.

Percarbonato: la candeggina all’ossigeno che lavora sul serio

Il percarbonato di sodio è tutta un’altra storia. In acqua si decompone rilasciando perossido di idrogeno e carbonato di sodio: tradotto, sviluppa ossigeno attivo che spezza le molecole dello sporco e decolora le macchie. È la base di molti sbiancanti “senza cloro” e di detersivi in polvere pensati per i bianchi.

Nel bucato il suo curriculum è impressionante: smacchia vino, erba, caffè, sugo, sudore; fa tornare vivi i bianchi ingialliti o ingrigiti; igienizza davvero lenzuola, asciugamani, capi sportivi e tutto ciò che volete sentire pulito, non solo profumato. Usato regolarmente, aiuta anche a tenere sotto controllo quella “melma” invisibile che si accumula in vasca e guarnizioni, responsabile degli odori di lavatrice. Ci sono, ovviamente, alcune regole: il percarbonato inizia a essere efficace intorno ai 40 °C e dà il meglio tra 50 e 60 °C. Non va usato su lana, seta, lino molto fine o pelle, e non va miscelato direttamente con acidi come aceto o acido citrico, che ne spengono l’effetto.

Bicarbonato o percarbonato? Come scegliere (e usarli) nel bucato di ogni giorno

Se parliamo solo di bucato, la risposta è chiara: il percarbonato è l’alleato principale; il bicarbonato, al massimo, fa da comparsa per alcune situazioni legate agli odori. Per orientarvi, pensate così:

capi bianchi spenti, macchie ostinate, esigenza di igiene profonda → percarbonato più detersivo, lavaggio almeno a 40 °C;

capi colorati resistenti con macchie organiche → percarbonato a 40 °C, dopo avere testato su un angolo nascosto; niente tessuti delicati;

problema solo di odori leggeri su tessuti robusti → potete aggiungere un cucchiaio raso di bicarbonato al detersivo, sapendo però che la vera differenza la fa una lavatrice pulita e programmi adeguati;

bucato molto delicato (lana, seta, capi tecnici finissimi) → meglio limitarvi a un detersivo specifico e dimenticare entrambe le polveri.

Come si usa, concretamente, il percarbonato? Per un bucato normale di bianchi, aggiungete un cucchiaio, circa 25 grammi, direttamente nel cestello sopra i capi, insieme al vostro detersivo abituale. Se avete lenzuola o asciugamani molto sporchi o ingialliti, salite a due cucchiai. Per macchie importanti, funziona benissimo l’ammollo: bacinella con acqua tiepida, un cucchiaio di percarbonato più mezza dose del solito detersivo, capi a bagno per almeno trenta minuti e poi in lavatrice.

Per la manutenzione della lavatrice, ogni due o tre mesi potete fare un ciclo a vuoto a 60 o 90 °C con circa 150‑200 grammi di percarbonato nel cestello: aiuta a sciogliere residui e a tenere sotto controllo gli odori. Il bicarbonato, su questo fronte, è troppo “gentile” per essere davvero efficace. Se proprio volete usarlo nel bucato, limitatevi a un cucchiaio raso solo quando i capi sono puliti ma un po’ maleodoranti, evitando di abbinarlo ad ammorbidente e senza trasformarlo nell’ingrediente fisso di ogni lavaggio. I vostri tessuti, e la vostra lavatrice, vi ringrazieranno in silenzio.