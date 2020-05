Il mondo di Twilight continua: nel nuovo libro Midnight Sun, in uscita quest'estate, verrà raccontata la storia dal punto di vista di Edward Cullen

I fan di Edward Cullen, super-sexy eroe vampiro protagonista della saga Twilight, sono al settimo cielo da quando l'autrice Stephenie Meyer ha annunciato l'uscita di un nuovo libro.

Ieri sera infatti, Stephenie Meyer ha rilasciato un annuncio sul suo sito ufficiale in cui introduceva per la prima volta Midnight Sun, il nuovo romanzo della sua serie sui vampiri.

Il libro sarà pubblicato il 4 agosto, più di un decennio dopo la conclusione della storia originale.

Di cosa parla Midnight Sun

Sono passati 12 anni dalla pubblicazione di Breaking Dawn, l'ultimo libro della saga letteraria, per cui in molti si chiedono di cosa parlerà Midnight Sun.

L'autrice spiega che non sarà né un sequel, né un prequel, ma quello che in gergo viene definito retelling. In parole povere, la novità non è la trama, che è la stessa che già conosciamo di Twilight, ma la prospettiva da cui viene raccontata: quella del vampiro Edward Cullen.

A riguardo Meyer ha detto:

«Più scrivevo, più mi convincevo che anche Edward meritasse di raccontare la sua storia. Se ci pensate, il punto di vista di Edward è molto più intrigante e complicato di quello di Bella - Edward pensa troppo a tutto e soprattutto sente i pensieri degli altri».

I 5 romanzi della saga letteraria, pubblicati tra il 2005 e il 2008, hanno venduto oltre 100 milioni di copie. I film sono sempre in testa al box office. Sicuramente anche Midnight Sun sarà un gran successo.

Le parole di Stephenie Meyer

Nel suo annuncio l'autrice ha detto:

«Ho pensato seriamente di rimandare questo annuncio fino a quando le cose non fossero tornate alla normalità. Tuttavia, mi è sembrato sbagliato, considerando quanto tempo i fan della saga hanno dovuto aspettare».

E ancora: «Ora più che mai, abbiamo bisogno di distrazioni personali in questo momento, abbiamo bisogno di qualcosa da guardare per il futuro e, soprattutto, abbiamo bisogno di più libri da leggere».

«Quindi, spero che questo annuncio dia ai miei lettori un piccolo piacere e, quando avranno il libro, la possibilità di vivere per un po' in un mondo immaginario per dimenticarsi della nostra realtà».