Thriller, romanzi d’amore o autobiografici: le nuove uscite in libreria appagano tutti i. Ecco 10 nuovi libri da leggere a Dicembre (o da regalare a Natale)

Un buon libro è di sicuro il miglior regalo da spacchettare sotto l’albero.

Ma anche il migliore amico di un freddo dicembre, da trascorrere con plaid e pantofole, magari sorseggiando un tè caldo davanti al camino.



Per aiutarvi a scegliere i libri delle feste, abbiamo selezionato i titoli più belli tra quelli appena usciti. Da love romance, gialli, noir e mistery, ce n’è per tutti i gusti.



Ecco 10 nuovi libri da leggere a dicembre.

Quello che abbiamo in testa, di Sumaya Abdel Qader



Il romanzo di Sumaya Abdel Qader, Quello che abbiamo in testa, racconta di una donna di quasi quarant’anni di origine giordana musulmana che vive a Milano con il marito e le figlie adolescenti.



Lei si chiama Horra, nome musulmano che in italiano significa “libera”. E, della serie nomen omen, Horra si sente davvero estremamente libera. E anche felice e serena.

Lavora come segretaria in uno studio legale, si divide tra lavoro, famiglia, casa e tutto come un’equilibrista ma non patisce affatto questa sua situazione. Anzi: è soddisfatta e contenta.



Tuttavia un episodio particolare che accadrà all’improvviso le farà cambiare idea, facendole aprire gli occhi sulla sua condizione. Infatti Horra non è in equilibrio tra casa, lavoro, famiglia ma semmai tra due mondi, quello occidentale e quello orientale.

Due mondi che non riescono a comunicare e ad andare d’accordo, secondo quanto Horra scoprirà sulla sua pelle. Dunque non equilibrio ma squilibrio che si ripercuoterà sulla vita di ogni giorno della protagonista e della sua famiglia.



Un romanzo lieve che racconta con delicatezza una realtà che gli occidentali conoscono ancora troppo poco, offrendo un ritratto vivido e realistico di un'Italia contemporanea multietnica e sfaccettata.

Elefante a sorpresa. Un'indagine di Hap e Leonard, di Joe R. Lansdale



Joe R. Lansdale è un nome che in Italia è sinonimo di garanzia. Questo autore statunitense, infatti, ha un vastissimo pubblico italiano che lo venera letteralmente. E letterariamente…

Elefante a sorpresa è il nuovo capitolo della appassionante saga thriller che vede protagonisti i mitici Hap e Leonard.



Purtroppo le cose tra i due non vanno molto bene: la perfetta sintonia di un tempo è infatti minata dalla nuova condizione di Hap, fresco di nozze.

La sua neomogliettina Brett lo induce a dedicare sempre meno tempo al vecchio compagno di avventure, così il rapporto tra la coppia di investigatori più affiatata che ci sia si incrina.



Ma le cose cambieranno quando, durante una delle peggiori inondazioni nella storia dell'East Texas, una giovane donna che scappa da un manipolo di malviventi implorerà il loro aiuto.

Con la lingua mezza mozzata, la ragazza è sopravvissuta a un'esecuzione mafiosa tuttavia il boss e i suoi uomini sono venuti in Texas per regolare i conti.



Tra strade allagate, paesaggi paludosi e inseguimenti al cardiopalma, Hap e Leonard si ritrovano a doverla salvare e a sbarazzarsi dei suoi nemici prima che i nemici catturino loro. Tornando affiatati come un tempo, ovviamente.



Se amate thriller, noir e gialli che coinvolgono il lettore dalla prima parola all’ultima, questo è il romanzo che fa per voi.

La vita bugiarda degli adulti, di Elena Ferrante



Se c’è una scrittrice che non ha bisogno di presentazioni, quella è Elena Ferrante.



Benché nessuno ne conosca la vera identità, questo nome è ormai il più quotato della letteratura italiana (e non solo). L’autrice della quadrilogia de L’Amica geniale ha infatti registrato uno straordinario successo internazionale.



E questo nuovo romanzo si preannuncia un altro bestseller.

La vita bugiarda degli adulti ha come protagonista Giovanna Trada, detta Giannina o Giannì. Il libro la segue dai 12 ai 16 anni, raccontando la sua storia personale.



Figlia di due insegnanti del liceo, di storia e filosofia lui e di latino e greco lei, Giovanna è nata e cresciuta in una famiglia di sinistra molto progressista. Ad esempio, a soli sei anni le viene spiegato come nascono i bambini.

La storia di Giannì è ambientata tra il Rione Alto e il Vomero, tra il 1991 e il 1995.



Se avete amato lo stile dell’epopea letteraria de L’Amica geniale, anche questo libro vi coinvolgerà parecchio. Non è però legato alla quadrilogia che ha consacrato a book-star la Ferrante, quindi può essere letto indipendentemente dagli altri.

Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone, di Maurizio De Giovanni

Maurizio De Giovanni torna a raccontarci le storie intrise di giallo della sua saga sui Bastardi di Pizzofalcone.



Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone incomincia con il cadavere di una ragazza nuda, ritrovata in una grotta che affaccia su una spiaggia appartata della città.



L’hanno uccisa con una coltellata al cuore e accanto a lei c’è un abito da sposa che galleggia sull'acqua. Lojacono e i Bastardi si trovano così a indagare su un omicidio che non ha alcuna spiegazione evidente. O forse ne ha troppe.

Ognuno con il proprio segreto, ognuno con il proprio sogno ben nascosto, i poliziotti di Pizzofalcone ce la metteranno tutta per risolvere il mistero. E per dare la giusta sepoltura morale a quella ragazza ritrovata morta.



Chi le ha tolto la vita l’ha fatto il giorno prima del grande giorno, quello che doveva essere il più bello della sua vita ma che mai ha potuto vedere.



Un mistero a tinte nere che si staglia su uno scenario gelido, dominato dal freddo di febbraio che non dà tregua.

Ma il gelo è il filo conduttore della narrazione non solo a livello metereologico: la storia e i risvolti che man mano emergeranno dal mistero della sposa uccisa agghiacciano più di qualsiasi temperatura sotto zero.

La misura del tempo, di Gianrico Carofiglio

La misura del tempo è il nuovo attesissimo romanzo di Gianrico Carofiglio che racconta di Lorenza.



Tanti anni prima era una ragazza bella e, come tante "bellissimissime", davvero insopportabile. Il suo fascino era abbagliante, lungi dalla scialba figura opaca che un pomeriggio di fine inverno si presenta nello studio di Guido Guerrieri.



Gli anni hanno infierito su di lei, fisicamente e mentalmente. Non c’è da stupirsene: suo figlio Iacopo è in carcere per omicidio volontario, preoccupazione che ha fatto sbocciare non poche rughe sul viso di Lorenza. E non poche piaghe nel suo cuore.



Guido è tutt'altro che convinto ma accetta lo stesso il caso, forse anche per rendere un omaggio malinconico ma doveroso ai fantasmi, ai privilegi perduti della giovinezza.



Comincerà controvoglia una sfida processuale ricca di colpi di scena, un appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali.



Suspense, momenti inaspettati, tensione che si taglia con il coltello: La misura del tempo “shakera” sapientemente tutti gli ingredienti essenziali del genere thriller, restituendo al lettore un cocktail inebriante.

Per te, di Francesco Sole

Se siete alla ricerca di un romanzo intenso che fonda amore, musica, sentimenti forti e momenti di suspense, allora il titolo da segnarsi è Per te.



Il romanzo di Francesco Sole, youtuber celeberrimo e influencer su Instagram con oltre un milione di follower, è perfetto per chi ama le stories (rimanendo in tema IG) che fanno battere i cuori. Facendo incetta di like.



Il suo romanzo ha come protagonista Denny, il più grande rapper italiano.

Bello e maledetto, unisce in sé le due facce della stessa medaglia: genio e sregolatezza, caratteristiche fondamentali dello showbiz.



E Denny nello showbusiness ci sguazza: ha successo da vendere, dischi da vendere, donne, case, feste e tutto ciò che la fama ti assicura. Quello che non ha, però, è un’esistenza piena, piena di cose vere e di valori.

Dall’altra parte c’è una co-protagonista agli antipodi: Zoe è una giovane ragazza non vedente la cui esistenza è arricchita dalle parole delle sue poesie.

Eppure, nonostante le sue parole, la sua vita sembra spenta, esattamente come quella di Denny.

Il destino li farà incrociare e conoscere. E cambierà totalmente i cuori (e le vite) di entrambi.



La purezza poetica di Zoe fa vacillare gradualmente la disillusione di Denny. Al contempo, l’esuberanza di lui minerà a poco a poco le mura che la ragazza ha eretto intorno a sé, per proteggersi dal mondo.

Le loro giornate prima vuote adesso si riempiono di emozioni allo stato puro. Non mancano però i ricordi dolorosi e i desideri nascosti, intessendo la trama anche di suspense.



Un romanzo d’amore ma anche di crescita, di catarsi interiore e di riscatto.

L'istante presente, di Guillaume Musso

Pubblicato in oltre dieci paesi, con oltre due milioni di copie vendute, questo thriller dell’autore francese Guillaume Musso si preannuncia un successo anche in Italia. Segnatevelo in grassetto: L'istante presente.



Merito della suspense e della trama plasmata in maniera impeccabile, capace di catapultare il lettore verso un finale stupefacente.

Per pagarsi gli studi di recitazione, Lisa lavora in un bar di Manhattan. Una sera conosce Arthur, un giovane medico del pronto soccorso che ha tutte le carte in regola per farla innamorare perdutamente.



Lisa ne è totalmente affascinata però si accorge che Arthur nasconde qualcosa. La verità pian piano verrà a galla, o meglio: quel poco che lui sa della verità.



Il ragazzo possiede un faro in riva all’oceano nelle cui acque suo nonno è misteriosamente scomparso alcuni decenni prima. Gliel’ha lasciato in eredità suo padre ma a una condizione: non dovrà mai aprire la porta metallica della cantina.

Ovviamente il giovane cederà alla curiosità e spalancherà la porta su un terribile segreto. Da cui sembra impossibile poter tornare indietro…

L'evento, di Annie Ernaux



L'evento di Annie Ernaux è il romanzo della grande scrittrice francese che stavolta ci accompagna nella sua vita, offrendoci un doloroso (per lei ma anche per chi legge) rewind che la porterà a fare i conti con il suo passato.

Nel 1963 Annie Ernaux scopre di essere incinta facendo delle analisi del sangue. Decide di interrompere la gravidanza ma in quegli anni l’aborto è illegale in Francia.



Addirittura la parola stessa è bandita, non esiste un vocabolo per designare l’aborto. Così la giovane Annie viene costretta a seguire vie clandestine.

La lotta per questo diritto non ancora divenuto tale e lo scontro con un universo clinico e sociale che tratta la donna alla stregua di un oggetto, di un involucro non pensante e che dunque non può decidere del proprio futuro (e di quello del bambino che porta in grembo) sono al cuore di questo libro, spietato in quanto tutto viene descritto in maniera realistica e vera.



Un romanzo autobiografico che accompagna mano per mano in lettore in un episodio della vita dell’autrice che ha lasciato in lei - come in tante altre donne - una cicatrice indelebile.

Il sanguinaccio dell'Immacolata. Un'indagine di Marò Pajno di Giuseppina Torregrossa

Amanti dei gialli, a raccolta! Un thriller perfetto per le feste dicembrine è Il sanguinaccio dell'Immacolata. Un'indagine di Marò Pajno di Giuseppina Torregrossa.



Ambientato proprio a dicembre in una Palermo in preda al demone del gioco, questo romanzo vi terrà incollati letteralmente alle sue pagine.



Tutti gli anni, dal sette dicembre al sette gennaio, a Palermo si assiste a una vera e propria epidemia del gioco d’azzardo: aristocratici, borghesi e cittadini modesti, sia giovani sia anziani, sono vittime della stessa febbre.

Un rito collettivo delle feste invernali che però fa perdere a molti i risparmi di un anno intero.



Marò Pajno è vicequestore di Palermo e sta attraversando un periodo difficile dopo che la sua storia con Sasà è finita. Sua madre continua a chiederle quando le farà dei nipotini, pressandola non poco, e intanto le fa presente che ha messo su qualche chiletto di troppo.



Anche il questore Bellomo le consiglia di prendersi un po’ più cura di sé, infastidendola ma al contempo stuzzicandola…



All'alba dell'Immacolata, l’8 dicembre, viene ritrovato il cadavere di Saveria, la giovane pasticciera figlia del boss Fofò Russo.



Il questore ordina così alla dottoressa Pajno di indagare su un delitto che in apparenza non ha alcun legame con il nucleo antifemminicidio che lei dirige.



Ma presto Marò si accorgerà che la rapina su cui sta indagando in realtà non è affatto quella che sembra. O meglio: quella che altri vorrebbero far sembrare.

Chi mai deruberebbe la pasticceria di un pericoloso boss, tanto più prima dell’apertura quando la cassa è ancora vuota?

Pian piano un affresco agghiacciante, più gelido del freddo che imperversa per le strade di Palermo, emerge, spingendo Marò a mettercela tutta pur di fare venire a galla la verità.



Tinte gialle si mescolano a quelle rosso sangue. Ma anche le tinte rosa non mancano, in un pastiche cromatico ben calibrato che vi stupirà.

Confidenza, di Domenico Starnone



Dopo il successo internazionale di Lacci e Scherzetto, Domenico Starnone torna a scavare sull’ambivalenza delle persone e delle relazioni che le legano.

Confidenza racconta di come una confidenza, appunto, rivelata alla persona che in quel momento si ama (e da cui si è ricambiati) potrebbe rivelarsi una miccia pronta a fare esplodere una bomba a ogni bivio esistenziale.



Pietro e Teresa vivono un amore passionale ma tempestoso. Continuano a scoppiare litigi tremendi, sceneggiate che sembrano implacabili. Ma alla fine si placano ogni volta.



Dopo una discussione pesantissima, Teresa gli chiede di confessargli qualcosa che non ha mai rivelato a nessuno, qualcosa di cui si vergogna tremendamente. Lo stesso farà lei, sancendo così un rapporto inscindibile.



I due si scambiano così le confidenze segretissime. Dopodiché si lasciano.



Pietro conosce dopo poco Nadia, di cui si innamora perdutamente. Decide di convolare a nozze ma, poco prima del fatidico sì, si ripresenta Teresa. Con quell’orribile segreto che Pietro le ha confessato in un momento di debolezza d’amore.



A ogni bivio, a ogni decisione importante, in qualsiasi momento fatidico della vita di Pietro, Teresa ricompare portandosi dietro quel macigno. E ogni volta sembra sussurrargli: «Attento a te».



Confidenza è un romanzo che scava nel profondo dell’essere umano, riportando alla luce l’ossessione che abbiamo di ciò che gli altri pensano di noi.

Un libro che fa pensare a come la fragilità dell’io possa essere frantumata in un attimo, basta lo sguardo della gente che sfaccetta le persone e fa sì che ne venga proiettata soltanto una porzione distorta.