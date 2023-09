Romanzi gialli, rosa, noir, thriller ma anche libri con una buona dose di umorismo. Dieci nuovi libri da leggere a Settembre

È fondamentale scegliere con cura i nuovi libri da leggere a settembre: se le letture estive si accompagnano infatti a un umore al top, dato che il livello di serotonina (l’ormone del buonumore) in ferie si innalza, le letture da post-vacanza devono invece colmare il grande vuoto da rientro alla normalità.

Ecco una rosa di titoli selezionati da noi per godersi, a scelta, romanzi gialli, rosa, d'avventura, noir, thriller ma anche libri con tanto ma tanto (ma tanto) sano umorismo, per avere a disposizione numerosi alleati con cui combattere l’odioso blues da rientro dalle vacanze.

A seconda dei vostri gusti letterari, troverete di seguito la rosa con i 10 titoli freschi di stampa che non vi deluderanno, fidatevi.

10 nuovi libri da leggere a Settembre

(Continua dopo la foto)

Manifesto criminale, di Colson Whitehead

Stavolta Ray Carney ha deciso di percorrere una strada per lui nuova: la retta via. Sembra che il suo passato da ricettatore sia ormai acqua passata, addirittura acqua sepolta. Il suo negozio di arredi sulla 125esima strada sta conducendo affari onesti.

L'anno in cui ci troviamo è il 1971 e siamo a New York. Qui l'immondizia si stratifica per le strade, portando a incendi e incidenti di ogni tipo. Il tasso di criminalità è ai massimi storici ed è in corso una guerra aperta tra la polizia e il Black Liberation Army.

Carney non riesce a trovare i biglietti del concerto dei Jackson 5 per sua figlia May, quindi rispolvera una vecchia conoscenza in polizia, il detective Munson, una sorta di garante delle attività illecite... Basterà una singola telefonata perché Ray Carney ritorni nel giro.

Manifesto criminale di Colson Whitehead è un altro capolavoro che si aggiunge alla spettacolare bibliografia di questo autore, che con il suo nuovo titolo prosegue con un tributo ad Harlem davvero pazzesco. Se volete un libro intriso di corruzione, minacce, ambizione e crimine in ogni sua declinazione, allora questo qui entro sera deve essere appoggiato sul vostro comodino. Senza se e senza ma.

La setta delle ciambelle, di Joe R. Lansdale

Meg scompare dal negozio di ciambelle. I vicini sostengano che stia semplicemente scappando dai creditori ma Charlie Garner, il suo ex marito, ha un brutto presentimento.

Le indagini portano a un gruppo di uomini vestiti di nero in stile Men in Black. Ma quella che sembra essere una banda di fanatici cacciatori di UFO, invasati e fuori di testa, si rivela invece una vera minaccia per un'intera cittadina del Texas orientale.

Tra congregazione evangeliche convinte che ci sia un imminente sbarco alieno, minacciosi scimpanzé tenuti al guinzaglio e un arsenale di armi immagazzinate in preparazione all'apocalisse, benvenuti nel nuovo mondo distopico e irresistibile di Joe R. Lansdale.

Autoritratto newyorkese, di Maurizio Fiorino

New York, 2008. Il protagonista è un ventitreenne che parte dall'Italia per studiare fotografia all'estero. Per mantenersi, trova lavoro come ballerino nei club notturni di Alphabet City.

Trascorre gran parte del tempo libero a cercare stanze in affitto e incontri fugaci su Craigslist, incrociando così la strada di Louis, soprannominato Lou, un libertino che passa le giornate in una casetta costruita su un albero fuori città, immergendosi in libri fantasy.

I due andranno a vivere insieme e il protagonista troverà lavoro in una pizzeria italiana. Prigionieri di una reciproca e oscura ossessione autodistruttiva, le loro vite prenderanno una piega negativa che li farà scendere negli abissi.

Ma sono convinti che sia necessario immergersi nelle profondità più oscure per trovare davvero la propria identità, e così facendo assaporare finalmente anche la tanto anelata integrità.

25, di Bernardo Zannoni

Gerolamo è un insolito individuo, un venticinquenne che risiede in un paesino costiero e abita in solitudine. Pochi amici, nessun lavoro, esce di casa di notte e dorme di giorno. Aspetta, anche se non si capisce che cosa.

Ha un amico molto afflitto, un altro che finalmente si è innamorato, un pappagallo da accudire per alcuni giorni e la vicina di sopra che è prossima al parto.

Fuma in maniera accanita, si abbandona alle bevute e all'ozio, ma in realtà spera che giunga il momento in cui le circostanze cambieranno, attende il "momento di svolta", un bagliore di luce e di lucidità che squarci le nubi cariche di precipitazioni, trovando finalmente la via da seguire.

In questa sua seconda opera, Bernardo Zannoni narra il mondo degli esseri umani con la profondità emotiva con cui aveva raccontato quello degli animali ne I miei stupidi intenti. Il suo 25 vi ipnotizzerà fin dalla prima pagina.

La chiave di Berlino, di Vincenzo Latronico

Un romanzo autobiografico in cui Vincenzo Latronico racconta di quando si è trasferito a Berlino, poco più che ventenne.

Il motivo di quel trasferimento non è chiaro nemmeno a lui, ma ciò che l'autore riesce a spiegare bene in queste pagine è che quella città l’ha letteralmente chiamato a sé. Con una sorta di canto delle sirene, Berlino ha attirato nelle sue maglie questo Ulisse contemporaneo.

Berlino è la città in cui vivere la propria giovinezza nei primi vent'anni del XXI secolo, nonostante una memoria storica ancora ustionante.

Il pianto delle troiane, di Pat Barker

Se volete un libro che vi racconti la storia greca antica, l'epica, allora Il pianto delle troiane di Pat Barker è la lettura che fa per voi.

È ambientato a Troia, all'ombra delle mura della città distrutta e depredata. I greci attendono di tornare a casa con il bottino di guerra, di cui fanno parte anche le donne.

Tuttavia le Troiane, dopo aver pianto i loro cari che sono stati sterminati, cercheranno di vendicarsi in ogni modo.

Questo romanzo racconta il coraggio, la forza, la caparbietà di donne mitiche come Elena, Cassandra, Amina, Ecuba e Briseide.

Appetricchio, di Fabienne Agliardi

Un viaggio dal Nord al Sud dell’Italia, un’avventura on the road che è anche un viaggio di iniziazione che porterà i gemelli bresciani Mapi e Lupo a tornare nel paese di Appetricchio, dove è nata la loro madre, Rosa.

In questo posto i due ragazzi hanno trascorso tutte le vacanze della loro infanzia. In paese vivono personaggi stravaganti, quasi tutti chiamati Rocco in onore del santo patrono.

Andando in automobile verso questa meta, i protagonisti ricorderanno con nostalgia le avventure e i momenti trascorsi da bambini in quel posto magico, rimasto sempre nei loro cuori.

Melvill, di Rodrigo Fresán

Questa è la storia di un padre morente che, in preda al delirio febbrile, racconterà la sua giovinezza, la sua vita, le sue avventure e il suo viaggio più bello, ossia la traversata a piedi del fiume Hudson ghiacciato.

Un figlio, ancora bambino, siede ai piedi del letto, ascoltando attentamente queste ultime parole allucinate.

L’opera di Herman Melville - autore magistrale che fu incompreso, giudicato pazzo da alcuni critici - potrebbe avere la sua origine in questo ultimo lascito del padre? Questa è la domanda con cui ci lascia Rodrigo Fresán con il suo meraviglioso Melvill.

Se volete un libro che esplori i meandri della narrativa, oscillando tra realtà e immaginazione, questo è il testo che fa per voi. È un ibrido tra una biografia, spesso inventata, un romanzo gotico popolato di spettri. È anche una giostra di umorismo puro, dove l'immensa cultura del grande scrittore argentino emerge in tutta la sua potenza.

Corrispondenza segreta, di Maria Antonietta & Axel Von Fersen

Sono serviti tre anni all’équipe del progetto REX per decodificare le lettere di Maria Antonietta e di Axel von Fersen, annerite, criptate o scritte con inchiostro simpatico.

Ci si aspettava di trovare, soprattutto, parole tenere e frasi d’amore, invece ecco spuntare due anni di corrispondenza politica per tentare di mettere in salvo un regno e la sua regina.

Circa sessanta lettere che consentono di comprendere meglio le sfide che, a fine Settecento, facevano parte della giostra che ruotava attorno alla corona francese.

Rivelato per la prima volta nella sua integrità, questo scambio epistolare tra il conte e Maria Antonietta offre un commovente ritratto di una regina isolata.

Fersen farà di tutto per riaccendere la speranza nel cuore della sovrana, disperata e abbandonata da tutti, ma il destino non sarà generoso con i due amanti, come la Storia ci ha insegnato.

Polveri sottili, di Gianluca Nativo

Eugenio e Michelangelo si incontrano nei vicoli del quartiere universitario di Napoli. Hanno vent'anni e sono pronti a vivere la loro prima vera storia d'amore.

Si trasferiranno poi in Inghilterra, dove Eugenio deve andare per la specializzazione, dopo la laurea in medicina. Michelangelo lo segue e divideranno una stanza in un sobborgo a sud di Londra.

Ma visto da vicino, il sogno inglese rivelerà inaspettate crepe. Michelangelo si trasferirà poi a Milano per lavoro e tra i due si dipanerà un inseguimento amoroso tra distanze infinite, più dell'anima che non di chilometri veri.