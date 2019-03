Realizzare i propri sogni è possibile, ma bisogna crederci e lavorarci senza mai perdere la speranza di farcela: ecco i segreti di Nina Zilli per riuscirci

Abbiamo incontrato Nina Zilli in occasione della presentazione del libro Dream City, un libro prima di tutto disegnato, in cui la cantante ha dato forma a quella che lei definisce la città dei sogni, un vero e proprio centro urbano immaginario in cui trovano spazio pensieri, paure, sogni e obiettivi da raggiungere.

A 10 anni esatto dal successo di 50mila, abbiamo scoperto il suo talento come illustratrice e le abbiamo chiesto quali siano le indicazioni per riuscire a costruire una propria città dei sogni, in cui realizzare i propri desideri.

(Continua sotto la foto)

3 regole per realizzare i propri desideri

«Prima di tutto bisogna rialzarsi quando si cade. Quando un sogno si infrange trovare la voglia e la forza per crederci ancora non è facile, quindi imparare a rialzarsi sempre e comunque è la prima regola per realizzarlo.

Seconda cosa: scrollarsi tutto dietro le spalle e fare un passo avanti, per quanto piccolo e insignificante ci sembri. Nel momento in cui fai anche solo un solo passo avanti i problemi, le difficoltà e le delusioni sono già dietro. Sembra poco ma è tantissimo.

Terzo segreto, avere tanta, tantissima pazienza, perché a parte pochi fortunati i sogni vanno guadagnati e anche un po' sospirati e conquistati».

Photo credit @ Toni Thorimbert

Perché un libro?

«Dream City è nato dall'idea di mettere i miei sogni nero su bianco. Quelli che si fanno di notte e quelli che con un po' di impegno e buona volontà possono diventare obiettivi realizzabili.

Volevo renderli vivi, concreti, come se non fossero solo delle fantasie, ma dei luoghi visitabili in cui rifugiarsi per combattere il grigiore della quotidianità».

Cos'è Dream City

Il libro si propone come una raccolta prima di tutto di disegni, il secondo grande amore di Nina Zilli dopo la musica («Sono entrambi i miei grandi amori e non potrei immaginare una vita senza uno dei due, mi aiutano a stare bene, a rilassarmi e a evadere»), una mappa di una città immaginaria in cui trovare tanti consigli utili - per ritrovare il sorriso dopo una giornata difficile, permettere all'artista che è in noi di realizzarsi, trasformare i pensieri in realtà, tra gli altri.

Ma anche, ovviamente, la musica: a ogni consiglio, a ogni voce, a ogni illustrazione è abbinata una canzone, da ascoltare come colonna sonora mentre si realizzano i propri sogni.