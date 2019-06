10 romanzi d'amore da leggere d'un fiato, 10 libri romantici appena usciti che vi faranno palpitare il cuore sotto l’ombrellone: scegliete da quale iniziare

Libri d’amore da leggere quest’estate, in spiaggia come in piscina, in metropolitana o in pausa pranzo: se li stavate cercando, eccoli qui!

Ecco quindi i 10 romanzi d’amore appena usciti che vi faranno innamorare del bagnino e di chiunque vi sarà a portata di pagina delle loro storie.



Scegliete solo da quale iniziare.



Divino amore di Stefania Bertola

Divino amore è un romanzo che parla dell’amore un po’ deridendolo ma lo fa con tanta simpatia e dolcezza.

L’autrice Stefania Bertola ci racconta dell’amore inteso proprio come Cupido, sottolinenado come opera, soffermandosi su quello che provoca.

E parlando dei guai che combina…



Un romanzo d’amore che unisce al romanticismo tanto humor e sarcasmo, rivelandosi il perfetto compagno estivo di cui innamorarsi e con cui ridere a crepapelle.

La stanza delle farfalle di Lucinda Riley

La stanza delle farfalle di Lucinda Riley racconta la storia di Posy Montague, una donna di 70 anni rimasta sola nella casa di famiglia dopo che i figli se ne sono andati.

Ma le cose stanno per cambiare: il figlio Nick sta tornando dall’Australia, l’amica Evie si trasferisce in città e l’amore perduto della sua vita, Freddie, riappare dopo tantissimi anni.

Non appena i due si rivedranno, la passione si riaccenderà magicamente. Però porterà con sé terribili segreti che Posy mai avrebbe immaginato.

Sex, not love di Vi Keeland

Sex, not love di Vi Keeland dice di parlare di sesso e non di amore ma in realtà parla di entrambi, strettamente connessi nelle pagine di questo romanzo hot come il caldo della spiaggia a mezzogiorno che garantirà non poche palpitazioni.



Natalia e Hunter si incontrano la prima volta a un matrimonio di amici in comune.

L’attrazione tra loro scoppia immediatamente e dopo sorrisi maliziosi e baci appassionati Natalia deve tornarsene a malincuore a New York.

Darà a lui il suo numero di telefono sbagliato, senza accorgersene. E non avrà sue notizie per un anno, delusa dal comportamento di Hunter.

Un annetto più tardi i due si rincontreranno in occasione della nascita del figlio della coppia di amici.

La scintilla si sarà sopita?



La Signora degli Scrittori di Sally Franson



La Signora degli Scrittori di Sally Franson è il romanzo perfetto per chi ama le storie romantiche e le storie in generale, ossia il mondo dell’editoria.



Per accontentare il suo capo, Casey accetta di cercare di convincere un gruppo di scrittori a fare da testimonial per una pubblicità.

Compito abbastanza arduo dal momento che gli scrittori non sono proprio persone facili, facili.



Ben Dickinson è l’unico con cui Casey sembra riuscire a instaurare una certa sintonia.

Sintonia che però non può andare oltre alla sfera professionale.

Anche se volesse, infatti, Casey non ha tempo da dedicare alla scoperta di quell’intesa: deve prepararsi per la Fiera del Libro di Los Angeles.

Ma tra carriera e amore, a volte una donna non sa davvero cosa decidere. Però magari le due cose potrebbero combaciare, chissà.

Quando l’amore fa volare di Patrisha Mar

Quando l’amore fa volare di Patrisha Mar è il romanzo d’amore che tutte le amanti di animali dovrebbero leggere.

Perché prima ancora del bel veterinario co-protagonista, sullo sfondo ci sono cani, gatti e animali adorabili che passano dalla clinica in cui il fascinoso dottore lavora.

Si chiama Alessandro e ad amarlo da sempre è Virginia, la cognata del migliore amico di lui.

Ma il veterinario ha da poco subito una grossa delusione quindi di amore non ne vuole nemmeno più sentire parlare.



Virginia si farà assumere come segretaria per dimostrargli che la vita è troppo bella e intensa per non dare una seconda chance all’amore.

Il primo istante con te di Jamie McGuire



Il primo istante con te di Jamie McGuire racconta di Elliott e Catherine che si incontrano per la prima volta quando sono due ragazzini.

Lei è molto diffidente nei suoi confronti ma Elliott riuscirà pian piano a farsi strada nel suo cuore, diventando prima suo amico e poi il suo primo amore.

Come tanti amori nati in gioventù, anche quello tra Elliott e Catherine è destinato a naufragare.



Anni dopo i due si rincontrano ed Elliott vorrebbe rimediare agli errori da lui commessi in passato (non le è stato vicino nel momento del bisogno).

Chiederà quindi una seconda possibilità a Catherine, anche se lei sembra non avere alcuna intenzione di concedergliela.



Dei due ragazzini che si amavano teneramente è rimasto ben poco.

Però una piccola scintilla ancora brucia e se Catherine si decidesse a farla esplodere finalmente lei ed Elliott potrebbero tornare a essere felici.

Vacanze reali di Lindsay Emory

Vacanze reali di Lindsay Emory racconta letteralmente di vacanze reali: vacanze di una principessa caratterizzate da un alto, altissimo tasso di realismo.

Quindi “reali” in tutti i sensi!



Dopo che il promesso sposo l’ha piantata in asso all’altare, la principessa Theodora Isabella Victoria di Drieden è sparita per concedersi quattro mesi di esilio.

Ma adesso è di nuovo chiamata ai suoi doveri reali: conferenze stampa, apparizioni pubbliche e organizzazione di eventi.

Però Thea non ne può più soprattutto perché si rende conto che il suo retaggio è stato la causa di tutti i guai.

E così una notte sgattaiola fuori dal palazzo.

Incontra in un bar un ragazzo, un affascinante scozzese di nome Nick, e con lui immaginerà di avere finalmente una vita normale.

Tuttavia Nick non è esattamente un principe azzurro, anzi: le sue intenzioni sono tutt’altro che nobili perché è proprio il fratello del fidanzato scomparso di Thea.

Una fantastica vacanza in Grecia di Karen Swan

Una fantastica vacanza in Grecia di Karen Swan è l’evasione amorosa che stavate aspettando.

In fuga da Londra con il cuore infranto, Chloe Marston è arrivata a New York sperando in un nuovo inizio.

Ha cominciato a lavorare in un’agenzia di concierge di lusso. Rendere perfetta la vita degli altri è il suo unico scopo, nonostante la sua vada letteralmente a rotoli.

Tutto cambia quando la sua collega senior è vittima di un brutto incidente e Chloe si ritroverà a doverla sostituire, occupandosi dei più importanti clienti dell’agenzia. Si tratta di uomini ricchi e molto esigenti.

E tra loro c’è il carismatico e affascinante Joe Lincoln che le farà perdere la testa.

Per sempre tua di Jewel E. Ann

Per sempre tua di Jewel E. Ann racconta l’incredibile storia di Swayze Samuels, una ragazza dotata di un'intelligenza particolare sin da quando era piccola.

A soli undici anni riusciva a sentire una connessione con eventi accaduti molto prima della sua nascita.

Psicologi ed esperti di sviluppo infantile si sono occupati del suo caso, senza mai venirne a capo.

Adesso Swayze ha ventun anni, è fresca di college e ha appena ottenuto per l'estate un lavoretto come babysitter di una bambina appena nata.



Non appena fa la conoscenza del suo nuovo datore di lavoro, un professore di anatomia diventato da poco vedovo, qualcosa le sembra terribilmente familiare.

Come è possibile che conosca tante cose di lui, nonostante la loro differenza di età?

Dimmi che vuoi me di Kristen Ashley

Dimmi che vuoi me di Kristen Ashley racconta l’incontro dello sceriffo Hixon Drake e di Greta Dare in una minuscola cittadina del Nebraska, incontro da cui scatterà quella scintilla magica che darà il la a una profonda sintonia.

Purtroppo per loro, però, il tempismo non potrebbe essere peggiore.

Hixon sta facendo i conti con un divorzio che non si aspettava minimamente ed è intenzionato a occuparsi dei suoi figli.

La delusione amorosa l’ha trasformato in quel tipo di uomo che tiene tutti a distanza ed è troppo impegnato a proteggere i suoi figli e il suo cuore per accorgersi che batte ancora.



Greta invece è appena arrivata in Nebraska insieme a suo fratello, in fuga dal passato.

È in cerca di un po’ di pace e ha intenzione di iniziare la sua nuova vita al riparo dai guai.

Non ha fatto però i conti con l’amore: non appena incontrerà lo sceriffo, la sua vita verrà totalmente scombussolata.