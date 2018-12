10 libri da regalare a Natale alle amiche: tra romanzi, biografie e guide (al lifestyle o alla vita), ecco 10 titoli per accontentare i gusti di tutte

Regalare un libro è sempre una buona idea.

Perché quello che si sta donando è del tempo di qualità da dedicare a se stessi e alla scoperta di tante belle storie.

L'importante è scegliere i titoli giusti per ognuno.

Ecco dunque una selezione di libri da regalare a Natale alle amiche tra cui scegliere, pensati per qualunque tipo di amica abbiate.



Come diventare una ragazza, di Caitlin Moran

Come diventare una ragazza di Caitlin Moran è la storia di un’adolescente che va via di casa e parte all’avventura, dirigendosi verso Londra per vivere là una vita intensa e totalmente priva di inibizioni.

Un libro divertente, avvincente e interessante che offre anche spunti per riflettere: basta cambiare scenario e ambiente per modificare se stessi oppure siamo quello che siamo ovunque e comunque?

Se avete un’amica che cambia carattere e modo d’essere con il ritmo con cui voi fate il cambio armadio, allora regalatele questo libro.

Sotto i tetti di Parigi, di Ines de La Fressange e Marin Montagu



Per l’amica patita di arredamento e con un debole per il gusto parigino, Sotto i tetti di Parigi di Ines de La Fressange e Marin Montagu è l’ideale.

L’icona di moda e stile francese assieme all’artista globe trotter Marin Montagut ci portano a visitare una quindicina di interni di case parigine in cui lasciare il cuore e perdere la testa.

Un mix di stile vintage e contemporaneo che rispecchia la personalità di chi abita la casa, raccontata in maniera davvero deliziosa dalle due autrici.

Da sciogliersi come neve al sole, insomma.

Ho sposato Pablo Escobar, di Victoria Eugenia Henao



Strong ma di certo molto interessante è la biografia della moglie di colui che è passato alla storia come re dei narcotrafficanti.

Si intitola Ho sposato Pablo Escobar ed è firmato da Victoria Eugenia Henao, la moglie di Escobar che per la prima volta confessa e racconta la sua vita al fianco di uno degli uomini più potenti e pericolosi della storia moderna.

All’amica che adora la serie televisiva Narcos e le visioni al femminile di tematiche che la società attribuisce solitamente al mondo maschile, questa lettura interesserà tantissimo.

Lessico famigliare, di Natalia Ginzburg

Lessico famigliare è il romanzo autobiografico di Natalia Ginzburg che descrive la vita di tutti i giorni della famiglia Levi, capitanata dal padre Giuseppe.

Uno spaccato ironico, affettuoso e altamente intimistico di quello che erano le famiglie italiane negli anni Venti, Trenta fino ad arrivare ai Cinquanta.

Raccontata attraverso abitudini, comportamenti e soprattutto comunicazioni linguistiche, da cui deriva il meraviglioso titolo passato alla storia.

Pubblicato per la prima volta nel 1963, rimane un libro sempreverde che nessuna delle vostre amiche si stuferà mai di leggere e rileggere.

Il tempo è un bastardo, di Jennifer Egan

Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan ha fatto incetta di premi letterari prestigiosissimi: dal Pulitzer per la letteratura al National Book Critics Circle Award, è stato addirittura inserito tra i 12 migliori romanzi del XXI secolo da BBC Culture.

Ma questo libro è anche divertentissimo. Il pregiudizio che un romanzo pluripremiato sia noioso perché troppo impegnato è da sbaragliare.

Se avete un’amica che la pensa così e quindi legge solo libri Harmony, fatele cambiare idea regalandole Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan.

Vi accompagnerà al prossimo Festivaletteratura di Mantova, ci volete scommettere?

Ci vogliono le palle per essere una donna, di Caitlin Moran

Ecco un altro titolo firmato da Caitlin Moran, l’Editorialista del The Times che propone una nuova idea di femminismo, meno arrabbiato e che sappia anche ridere di se stesso.

Se avete un’amica femminista convinta e radicale, regalatele Ci vogliono le palle per essere una donna.

Le piacerà molto e forse ammorbidirà anche i toni delle sue battaglie, facendole scoprire che a volte l’autoironia è il megafono più potente per dire ciò che si pensa.

Io sono Malala, di Malala Yousafzai con Christina Lamb



La biografia di Malala Yousafzai, curata a quattro mani da lei assieme alla giornalista Christina Lamb, è un libro che ogni donna dovrebbe avere sul comodino come una Bibbia alternativa.

Malala è stata la più giovane persona a ricevere il Nobel per la Pace: aveva 17 anni quando, nel 2014, è stata insignita di questo onore.

Nel 2012 questa ragazza pakistana è stata gravemente ferita dai talebani come punizione perché rivendicava assieme alle compagne di scuola il diritto allo studio.

Scampata alla morte, è diventata un simbolo mondiale della lotta delle donne per l'emancipazione che passa soprattutto attraverso la cultura.

Io sono Malala racconta una vita esemplare che dovrebbe spingere ciascuno di noi a ringraziare il cielo (ma più che il cielo chi si è battuto per noi) per avere come scontate cose a cui spesso non diamo peso.

Se avete un’amica che si lamenta sempre di impegni scolastici e di troppi esami all’università, fatele capire quanto in realtà è fortunata regalandole questo libro.

In Paris, di Jeanne Damas e Lauren Bastide



Una guida alla lifestyle targata Parigi firmata da uno dei nomi di punta della moda di stampo parigino e freschissimo, ossia Jeanne Damas.

Lei e la giornalista - nonché sua amica del cuore - Lauren Bastide ci raccontano una Parigi da vivere fino in fondo.

Oltre a essere una lettura così piacevole da risultare estasiante, anche l’esperienza tattile del formato cartaceo di questo libro sarà strepitosa: carta di qualità, impaginazione e grafica semplice e molto charmant, foto bellissime e mai banali…

Se avete un’amica un po’ snob e con il pallino di Parigi (perché esiste qualcuno che non ha il pallino di Parigi?), In Paris di Jeanne Damas e Lauren Bastide sarà il regalo davvero à la page.

Vagina. Una storia culturale, di Naomi Wolf

Vagina e creatività sono correlate? Ebbene sì, a dirlo è Naomi Wolf, studiosa dell'identità di genere e già autrice di un testo molto famoso che si intitola Il mito della bellezza.



In Vagina. Una storia culturale emerge che l’organo sessuale femminile non è coinvolto soltanto nel desiderio carnale ma anche nella capacità di creare, pensare ed essere produttive non solo nel senso strettamente biologico.

Secondo l'autrice, inoltre, è stata la repressione sessuale della donna nei secoli a causare la sua difficoltà a esprimersi culturalmente e socialmente.

Punto di vista questo molto interessante, da sottoporre all’attenzione sia dell’amica dai facili costumi (che ne sarà lietissima) sia di quella più pudica e casta (che forse verrà invogliata a lasciarsi andare un po’ di più).

Non sono quel tipo di ragazza, di Lena Dunham



Chi adora Lena Dunham alzi la mano! Un’esortazione del genere potrebbe portare a una vera standing ovation e ola da stadio perché l’autrice della serie cult Girls è diventata una vera e propria icona del neofemminismo di ultima generazione.

E un manifesto scritto (oltre a Girls che è un manifesto televisivo) è il suo Non sono quel tipo di ragazza.

Un romanzo che è a metà tra il saggio, il diario e la raccolta di pensieri in cui l’autoironia fa da prima donna.

Oltre alla donna vera e propria, sempre reginetta (ma non certo la stereotipata reginetta di bellezza) in qualunque prodotto firmato da Lena Dunham.