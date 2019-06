Spiaggiate o rilassate in montagna, sull’aereo o anche sul divano di casa, sognate un titolo da divorare in vacanza? Ecco10 libri da leggere quest'estate

Volete dei bei libri da leggere quest’estate? E noi ve li diamo!



La bella stagione è quella che più invoglia alla lettura, complici la postura e i ritmi più rilassati: sdraiate in spiaggia, accoccolate sull’amaca in giardino oppure sedute in aereo mentre si viaggia per raggiungere mete esotiche, un buon libro è sempre il miglior compagno di viaggio e di vacanza.

Eccone 10 appena usciti, perfetti da leggere ovunque.

(Continua dopo la foto)



Persone normali, di Sally Rooney

Persone normali di Sally Rooney racconta la storia più vecchia del mondo: quella d’amore.



Un amore tormentato, mai assaporato del tutto e capace di farti impazzire.

Questo è l’amaro sentimento di Marianne, anche se dovrebbe essere l’emozione più dolce. Eppure se ti innamori di un ragazzo in un piccolo paese della provincia irlandese e le cose non vanno come credi, tutte le tue illusioni crollano.



Marianne subisce una metamorfosi sia interiore sia esteriore, trasformandosi nel proverbiale cigno da brutto anatroccolo qual era.



Dal liceo all’università tutto cambia perché lei sboccia e incomincia a piacere a tutti. Ma nella sua mente (e ovviamente nel suo cuore) c’è solo lui: Connell, il suo primo amore.

I due continuano a prendersi e lasciarsi, ripigliarsi e ancora a dirsi addio, in un continuum di tormenti che fanno male al petto.

Marianne crede di non essere adatta per l'amore perché l'amore che conosce, quello a cui l’hanno abituata nella sua ricca famiglia, è qualcosa che assomiglia più all'odio e che lei vorrebbe quindi evitare.

Connell riuscirà a farle cambiare idea?

La notte non esiste, di Angelo Petrella

La notte non esiste di Angelo Petrella è il nuovo capitolo della serie poliziesca più nera che ci sia, targata Napoli e dintorni.



Dopo Fragile è la notte, l’autore torna con un’avventura capitanata dall’ispettore Denis Carbone.

Il cadavere di una bambina nigeriana viene ritrovato ai piedi di una scarpata e lui non perde tempo, gettandosi alla ricerca disperata dell’assassino.

Tra false piste e oscuri traffici nella comunità vudù di Castelvolturno, i sospetti ricadono presto su un sinistro individuo avvistato a bordo di un pick-up nero.

Ma il corpicino della bambina non sarà il solo a riaffiorare: un’ondata di rapimenti e uccisioni inizia a mettere a ferro e fuoco la città.

E anche Alice, la sorellina di Denis scomparsa venticinque anni prima, tornerà a insinuarsi nei pensieri e negli incubi dell’ispettore Carbone...

Un giallo venato di noir che lascia senza fiato.



Tutto sarà perfetto, di Lorenzo Marone

Tutto sarà perfetto di Lorenzo Marone ruota attorno alla figura tutt’altro che perfetta di Andrea Scotto.



Ci troviamo anche in questo caso a Napoli, città caotica e pulsante di passioni in cui vive questo quarantenne single e ancora ostinatamente immaturo.

Come un provetto Maradona, Andrea riesce sempre a dribblare il parentado con una tecnica da fuoriclasse.

Soprattutto il padre Libero Scotto, ex comandante di navi nativo di Procida e trasferitosi a Napoli con i figli dopo la morte della moglie, è quello che più Andrea evita.

Quando però sua sorella Marina (che si occupa del padre da quando è scomparsa la madre) è costretta a partire per un viaggio, sarà proprio Andrea a doversi prendere carico del papà.

E ha così inizio un fine settimana rocambolesco in cui tutte le regole imposte dalla sorella verranno infrante a una a una...

Andrea sbarcherà a Procida assieme a suo padre e a Cane Pazzo Tannen, il bassotto che ringhia anche mentre russa. Una vacanza che si rivelerà un viaggio introspettivo, un mega flash-back che dai luoghi dell'infanzia arriva proprio ai tempi di quell’età perduta, inzuppando nel caffè di Andrea la proverbiale madeleine proustiana.

Sulla spiaggia nera vulcanica che ha fatto da sfondo alle sue prime gioie e delusioni d'amore e tra le case colorate della Corricella scrostate dalla salsedine, si abbandonerà ai ricordi di infinita dolcezza e alle ferite mai rimarginate, leccandosele come solo Cane Pazzo Tannen potrebbe fare…



E chissà se proprio qui, tornando all’origine di tutte le sue ansie e paure, riuscirà a trovare finalmente il suo equilibrio?

Frattura, di Andres Neuman

Frattura di Andres Neuman racconta di Yoshie Watanabe, un uomo sopravvissuto all'esplosione di Hiroshima.



Un uomo che nonostante tutto è riuscito a restare in piedi per decenni ma che porta con sé le inevitabili cicatrici, sia fisiche sia emotive.



Per fuggire dal dolore di un ricordo così tragico, Yoshie lascia il Giappone quando è ancora un ragazzo.

Ma nessuna città e nessun amore potranno guarire le fratture dell'anima.

Frattura è la storia delle tante rotture di Yoshie, dalle donne che lo hanno amato e abbandonato al secolo ferito e al mondo lacerato di cui lui è testimone oculare.



La sua storia insegna anche ad apprezzare le cose rotte.

Il kintsugi è un'antica pratica giapponese che utilizza l’oro per saldare i frammenti di un oggetto rotto. E proprio grazie a queste pregiate riparazioni, l'oggetto rovinato diventa un'opera d'arte di rara bellezza e preziosità.

Yoshie Watanabe è anche lui rotto e porta i segni dei soprusi del tempo e della brutalità degli eventi trascorsi sulla sua pelle.



La sua vita è una lunga fuga da se stesso: prima a Parigi, poi a New York, a Buenos Aires, a Madrid… questo anche grazie a un lavoro che lo fa viaggiare tantissimo.

Fino a quando un nuovo evento tragico, il terremoto che precede l'esplosione di Fukushima, lo costringerà a confrontarsi con i fantasmi del passato.



Frattura di Andres Neuman è il libro che non vorremmo leggere come una storia vera. Vorremmo che fosse fiction ma invece lo scenario è assolutamente e tragicamente reale.



Questa lettura vi cambierà, facendovi capire quanto il fato possa modificare le vite, il mondo, la storia.







Il sussurro del mondo, di Richard Powers

Il sussurro del mondo di Richard Powers è il per la narrativa. E già questo sarebbe un buon motivo per leggerlo.

Ma ce ne sono altri, innanzitutto lei: Patricia Westerford, detta Patty-la-Pianta, la protagonista di questa storia che vi cambierà l’estate, di certo la giornata.



Una bambina innamorata delle piante molto più che degli esseri umani. Suo padre ne intuisce l’amore viscerale per la clorofilla e la porterà con sé nei viaggi attraverso i boschi e le foreste d'America, a scoprire la misteriosa e stupefacente varietà della vegetazione.



Una volta cresciuta, Patricia otterrà un dottorato in botanica e farà una scoperta sensazionale che potrebbe rappresentare la vera essenza della natura, svelando finalmente il mistero del mondo.

E si batterà fino all’ultimo per salvare una sequoia gigante che rischia di essere abbattuta in California.



Un libro che racconta un appassionato atto di resistenza e di impegno, un inno d'amore alla letteratura e alla grandiosità della natura.

La scuola, di Herman Koch

La scuola di Herman Koch è un affresco volutamente esagerato (reso espressivo a tinte shock) della società odierna.

Ambientato in un quartiere di Amsterdam molto in e snob, abitato da gente perbene - dove ci sono centocinquanta pasticcerie e gastronomie e dove tutto è un lievito madre a grana grossa e panini al frumento insaturo contro le vene varicose - questo libro racconta quello che succede nel Liceo Montanelli.



Si tratta di una scuola per figli di papà: solo prole altolocata, figli di pittori, scultori e di chi appartiene al mondo elitario del teatro. Insomma, eredi della crème de la crème composta da radical chic.



Eppure il metodo innovativo di quella scuola l’aveva inventato cent’anni prima tale Maria Montanelli per offrire qualche opportunità futura ai bambini poveri di Napoli.

Ma lì ad Amsterdam quel liceo costa sedici volte di più rispetto a una scuola normale e di poveri non c’è nemmeno l’ombra.



Però una voce fuori dal coro arriverà: un ragazzo a cui è mancata la madre dopo una lunga malattia e il cui padre ha trovato conforto con una vedova appena tre isolati più in là rispetto alla scuola.



Un libro che tra ironia e umorismo racconta in realtà una verità desolante: vogliamo sempre distinguerci in maniera snobistica pensando erroneamente che ciò ci innalzi, socialmente e non solo.





Il cuoco dell'Alcyon, di Andrea Camilleri

Il cuoco dell'Alcyon di Andrea Camilleri è l’ennesimo capitolo che ha come protagonista l’ormai mitico commissario Montalbano.

Ma quello che troverete qui sarà un Montalbano irriconoscibile, che stupirà i suoi lettori. Un po’ come quando chi torna nella “stessa spiaggia, stesso mare” e non riconosce più il bagnino da quanto è invecchiato.



Il suicidio di un operaio appena licenziato e un imprenditore privo di scrupoli trovato assassinato con un colpo di pistola alla nuca sono i due casi che daranno non pochi grattacapi a Montalbano.



L’Alcyon del titolo, invece, è una goletta misteriosa che ha pochissimi uomini di equipaggio, nessun passeggero e la poppa larga abbastanza per fare atterrare un elicottero…



Per Montalbano a Vigàta ci saranno non poche gatte da pelare. E innanzitutto il suo commissario da difendere: qualcuno infatti sta tentando di farlo fuori…



Un giallo d’azione che si ibrida quasi dei toni di una spy story. Si intrecciano infatti agenti segreti, FBI e malavita locale, restituendo un thriller che terrà con il fiato sospeso.

L’estate dell’innocenza, di Clara Sanchez

L’estate dell’innocenza di Clara Sanchez racconta di Beatrice e delle sue vacanze estive.

Lei è una bambina di dieci anni che trascorre l’estate in buona compagnia, anzi ottima: in compagnia del mare della Costa Brava da un lato e della sua famiglia un po' fuori dagli schemi dall’altro.



Una famiglia matriarcale, fatta di donne tenaci, indipendenti e a volte nevrotiche. In sua madre e nella sua zia preferita, Olga, Beatrice proietta l’immagine di ciò che vorrebbe diventare da grande.

In loro intravede quell’equilibrio sottile delle relazioni con gli uomini, fatto di amore e talvolta di dolore.



Beatrice è solo una bambina ma in quell’estate qualcosa comincerà a cambiare. Una crepa scheggierà la sua innocenza portandola lontano dall’infanzia.

Si fa strada in lei la consapevolezza che crescere significa cambiare mille volte corpo, voce e volto.

Il respiro del sangue, di Luca D’Andrea

Il respiro del sangue di Luca D’Andrea è un thriller venato di noir e di rosso sangue, come il titolo già suggerisce.



Il protagonista è Tony Carcano, uno scrittore che vive appartato nella sua routine. Le sole emozioni con cui entra in contatto sono quelle che descrive nei suoi romanzi, storie d'amore che l’hanno consacrato a bestellerista doc.



Ma un giorno una certa Sibylle, ventenne spericolata e affascinante, irrompe nella sua vita sbattendogli in faccia una fotografia che lo ritrae più giovane, mentre sorride accanto al cadavere di una donna: quella è la madre della ragazza.



A quel punto Tony sarà costretto a riaprire una ferita che avrebbe voluto trovare rimarginata ma che in realtà è ancora aperta.



Riaprirà così l’unica inchiesta della sua brevissima carriera da giornalista e assieme a Sibylle si inoltrerà fra le ombre della piccola e chiusissima comunità di Kreuzwirt.

I battiti dell’amore, di Jewel E. Ann

Jewel E. Ann nel suo romanzo sentimentale I battiti dell’amore, parla di amore sì, ma venandolo di sagacia e umorismo tagliente.



Il protagonista è Flint Hopkins, finalmente felicissimo per aver trovato la persona perfetta a cui affittare lo spazio sopra il suo studio legale.

Lei è Ellen Rodgers, una bella ragazza che ha ottime referenze. Ma l’avvocato scoprirà troppo tardi che la donna trascorre tutto il giorno a suonare. Ellen infatti lavora come terapeuta e aiuta i suoi pazienti attraverso la musica.

Proprio quando Flint sta per scriverle una lettera legale, però, scoprirà che suo figlio è affetto da una forma di autismo.