L'autunno è un periodo magico per la lettura: ecco 10 libri da leggere con una tisana in mano per dimenticarsi del freddo che avanza

Amanti della lettura, ci siamo, finalmente. L'autunno è arrivato e con lui freddo, pioggia e giornate brevi, che sembrano fatte apposta per mettersi sotto a una copertina sul divano con un buon libro tra le mani.



I nuovi titoli in libreria sono davvero tantissimi e pronti a soddisfare i gusti di tutti, tra volumi pieni di incantesimi, magie, storie d'amore immortali, fantasy avvincenti e gialli da divorare mentre fuori il cielo di imbrunisce.

Ecco la nostra selezione di 10 libri da leggere: scegliete quello che fa per voi.

Anime Perdute, di Mitchell Hogan (Fanucci)

Per gli amanti di Harry Potter, cresciuti a libri e bacchette magiche, il fantasy ideale.

Dopo la morte dei genitori, brutalmente uccisi per una ragione aoscura, il giovane Caldan viene allevato da una comunità di monaci che lo iniziano ai misteri della magia.

Ma una volta cresciuto, afflitto da domande sul proprio passato, decide di scoprire la verità sui suoi genitori.

La ricerca lo porterà oltre le mura del monastero, nella caotica vita della città di Anasoma.

Qui, contando solo su un paio di misteriosi amuleti e una manciata di monete, Caldan dovrà dimostrare il proprio talento con le creazioni magiche e con la spada per diventare apprendista di una corporazione di maghi...

Insomma, il fantasy perfetto per chi ama la magia e le ambientazioni gotiche.

David Lynch, il tempo del viaggio e del sogno, di Monacò Valerio (NPE edizioni)

Questo saggio sviscera la vita di David Lynch, dall’infanzia al processo creativo che ha portato alla terza stagione della serie tv cult Twin Peaks, attesa per 25 anni.

La vita, le opere e le strade oscure di uno dei più importanti e influenti cineasti vivente della storia del cinema.

L'intensità con cui il regista di Missoula ha vissuto la sua vita riempie le pagine di questo saggio politicamente scorretto, sulfureo, ironico e toccante.

Per chi ha ancora paura che Bob salti quel divano...

Figli di sangue e ossa, di Tomi Adeyem (Rizzoli)

Uno splendido young adult che solo in apparenza parla di stregoni e magia, mentre in realtà è una metafora per il razzismo e l'oppressione, che ancora, anche in questi tempi moderni, non è stata sconfitta.

Un tempo i maji, dalla pelle d'ebano e i capelli candidi, erano una stirpe venerata nelle lussureggianti terre di Orisha.

Ma non appena il loro legame con gli dei si spezzò e la magia scomparve, lo spietato re Saran ne approfittò per trucidarli.

Zélie, che non dimentica la notte in cui vide le guardie di palazzo impiccare sua madre a un albero del giardino, ora sente giunto il momento di rivendicare l'eredità degli antenati.

La maledizione della croce sulle labbra, di Danilo Arona e Edoardo Rosati (Ink edizioni)

Per gli amanti del medical noir e di Robin Cook ecco un thriller tutto italiano: un mistero antico pulsa nelle viscere di una lontana isola dei Caraibi, un mistero che finisce per assumere le fattezze di una strana epidemia.

Il dottor Alejandro Vegas, un infettivologo locale, cerca di lanciare l'allarme ma viene inspiegabilmente ostacolato.

E la malattia, che non ha nulla di conosciuto e sembra infischiarsene delle leggi convenzionali della medicina, si diffonde.

Dietro l'incedere del nuovo morbo sembra celarsi un manipolo di untori fondamentalisti, pronti a spargere nel mondo la pestilenza a costo della vita.

E lo scenario si complica ben presto, quando l'infezione sbarca in Italia, a Milano.

La metropoli è agitata da una raffica di omicidi e suicidi, i corpi delle vittime accomunati da un inquietante herpes che taglia le labbra come una croce.

Nel nostro fuoco, di Maura Chiulli (Hacca Edizioni)

In questo libro troverete donne che sputano fuoco, bambine mute, storie d'amore complicate e un uomo prigioniero di se stesso, delle sue ossessioni e di troppi pregiudizi.

Una storia romantica e struggente, narrata in soli dieci giorni, un romanzo breve per le scampagnate del weekend.



La voce delle ombre, di Frances Herdinge (Mondadori)

Frances Hardinge, scrittrice vincitrice del Costa Book Award con il suo romanzo precedente L'albero delle bugie, ci regala con il suo nuovo libro una storia di fantasmi e spiriti inquieti, perfetta per il mood autunnale.

In una notte cupa e fredda, Makepeace viene costretta a dormire nella gelida cappella di un cimitero: lì nessuno potrà sentirla gridare terrorizzata nel sonno.

Perchè lei è molto diversa dalle ragazze che vivono nel suo villaggio.

Makepeace ha un dono, che è anche una maledizione: può accogliere gli spiriti dei morti che vagano alla ricerca di un nuovo corpo.

E una sera, per la prima volta, è il fantasma di un orso a trovare rifugio dentro di lei.

Ambientato nell'Inghiterra del Seicento, un romanzo fantasy che si dipana tra guerre civili, possesioni spiritiche, duelli e tradimenti.

Miti del nord, di Neil Gaiman (Mondadori)

Con la sua consueta verve di affabulatore, Neil Gaiman ci racconta i miti nordici.

Odino, Freya, Loki e Thor prendono vita tra le pagine e diventano reali, con l'aggiunta di un tocco di umorismo tipicamente british.

Imperdibile, sia per gli amanti dello scrittore inglese sia per chi si avvicina per la prima volta alla mitologia norrena.



Il principe degli sciacalli, di Rebecca Moro (Fanucci)

Il primo capitolo di una saga in cui i principi Daven-Furus, Raven, Sarissa e Ioni sono gli unici sopravvissuti all'invasione del loro quadrante da parte di una razza nemica, gli sciacalli (ti-jak nella loro lingua).

Per salvarsi la vita, i tre accettano di sottomettersi ai nemici.

Attraverso la convivenza forzata con questo popolo, i tre fratelli imparano a vedere il mondo da una prospettiva diversa, meno ingenua e più smaliziata.

Quando però scoprono che il massacro della loro famiglia è il frutto di un accordo segreto tra gli stessi sciacalli e l'imperatore, decidono di far fronte comune con i nemici per riconquistare la loro terra.

Un libro che rientra nella tradizione del fantasy epico, scritto da un'autrice italiana.

Splendida giornata per un funerale, di Matteo Poletti (Sperling & Kupfer)

Un giallo ambientato a Torino e nella sua provincia.

Nemesio, detto Nemo, ha quasi trent'anni, vive a Torino e lavora come portantino nell'impresa di pompe funebri di famiglia dove, per via della sua svogliata disattenzione, combina un disastro dietro l'altro.

Indifferente e apatico, si lascia vivere, trascurando persino quella che un tempo era la sua passione, la fotografia.

Un giorno, però, la morte di Aurora Vannelli Conticini lo risveglia dal suo torpore, riportandolo nello sperduto paesino della provincia torinese in cui aveva frequentato le scuole superiori.

Qui tra misteri e sparizioni, Nemo si improvviserà investigatore per svelare un mistero del passato le cui conseguenze riverberano nel presente.

Un protagonista irresistibile che vi farà morire... dalle risate.



Il sentiero del diavolo, di Eugenia Rico (Elliott)

Questo saggio romanzato ci riporta alla caccia alle streghe e all'Inquisizione spagnola.

L'alter ego della scrittrice, Eugenia Rico, torna nelle Asturie, dove vi è ancora traccia degli antichi culti pagani, raccontandoceli attraverso la figura fittizia di Ana dei Lupi, strega bambina del XVII secolo.

La Rico si occuperà poi anche della figura di Alonso de Salazar, l’uomo che per primo riuscì a fermare la caccia alle streghe e a porre un argine all'Inquisizione spagnola.

In cambio, la storia l'ha sostanzialmente dimenticato.

Una commistione tra saggio e romanzo per gli amanti della storia e del folklore.