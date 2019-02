Dalle autrici di Storie della buonanotte per bambine ribelli, Io sono una bambina ribelle

Dopo il successo di Storie della buonanotte per bambine ribelli, che hanno ispirato i sogni e supportato le aspirazioni di milioni di bambini e bambine in tutto il mondo, arriva Io sono una bambina ribelle, un nuovo libro di Francesca Cavallo ed Elena Favilli che invita le lettrici a raccontare i loro sogni, le paure, le cose di cui si è più orgogliose.



In altre parole: il loro modo, personale e speciale, di essere una bambina e una donna ribelle!



Un libro per progettare la propria rivoluzione: 100 attività splendidamente illustrate in cui scrivere la propria storia e con cui allenare lo spirito ribelle.



Con questo speciale quaderno, da personalizzare sin dalla copertina con il proprio nome, si può esprimere liberamente la propria idea di libertà e di ribellione al sistema: dall’annotare le parole che si amano e le domande alle quali non si sa rispondere al disegnare se stesse mentre si cavalca un unicorno o si scala una montagna; dallo scrivere le proprie battaglie personali e i propri successi al sognare il proprio luminoso futuro.