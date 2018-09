Guinness dei primati: ecco la top ten delle categorie più strane, dalla donna con più piercing allo strascico da sposa più lungo del mondo

Il primato delle assurdità messe a segno dal genere umano va a un premio diventato cult, ossia quello dei Guinness World Records.

Sono i celeberrimi Guinness dei primati, quelli in cui si battono a colpi di idiozie e follie à la Jackass matti del calibro, appunto, di Steve O e compagnia bella.

Un’idea che venne in mente a Hugh Beaver, probabilmente dopo avere alzato il gomito: era infatti l’amministratore delegato delle birrerie Guinness di Dublino e negli anni Cinquanta decise di creare un libro che collezionasse i primati di vari settori, dallo sport alla letteratura, così da appagare la curiosità degli avventori dei bar e dei pub dublinesi.

Per farlo, si rivolse ai gemelli Ross e Norris McWhirter, specialisti di record di atletica, affidandogli la stesura della prima edizione dell’allora ante litteram Bibbia dei Record. Con il titolo di Guinness dei primati, il libro uscì il 27 agosto 1955 e sbancò letteralmente, diventando un bestseller irlandese al pari della birra scura messa a titolo.

Aspettando l’uscita della nuova edizione aggiornata al 2019, in arrivo in Italia il 18 settembre con alcune nuove chicche (quali il dj da discoteca più vecchio, la più anziana trapezista volante ancora in attività, il go-kart più veloce e il numero di salsicce maggiore prodotte in un minuto), ecco alcuni tra i 10 Guinness dei Primati più strambi e famosi di sempre.

La donna con più piercing

Il suo nome è Elaine Davidson ed è la donna con più piercing al mondo. La bellezza di 5.920.

Oltre 3 chili di peso per un numero sbalorditivo di orecchini attaccati a un altrettanto sbalorditivo numero di fori nel corpo.

E dove non batte il sole ne ha ben 500!

Giusto per la cronaca e per amore di pari opportunità (per una volta tanto un primato spetta al gentil sesso, da non crederci!) l’uomo con più piercing è il cubano Luis Antonio Agüero.

Che però dista anni luce da Elaine Davidson, dato che sfoggia soltanto 230 piercing. 175 dei quali sul volto. Alla faccia di chi ama i ragazzi “acqua e sapone”!

Cannucce in bocca

Con la guerra mondiale alla plastica finalmente indetta (questa sì che è una guerra santa!), Marco Hort dovrà passare alle cannucce di carta perché quelle con cui fino ad ora ha battuto ogni record erano composte da plastica.

Stiamo parlando dell’austriaco che detiene il primato di maggior numero di cannucce infilate contemporaneamente in bocca: 259!

Ed ebbene sì: la bocca spalancata dallo stupore che avete adesso non è nemmeno la metà della metà della metà di quella di questo Guinness Record Man!

Il record all’uomo con più record

Il vero Record Man si chiama Ashrita Furman ed è colui che dal lontano 1979 è entrato nel Guinness dei Primati per ben 90 volte.

Ormai, quando telefona agli esaminatori del Guinness World Record per fissare un nuovo appuntamento con loro, il centralino lo annuncia così: “Ragazzi, c’è Ash a telefono”.

Le prove da lui superate vanno dal più lungo percorso fatto all'indietro in bicicletta fino al maggior numero di bicchieri tenuti in equilibrio sul mento, così come il miglio più velocemente percorso a capriole e il maggior numero di salti con la corda fatti sott’acqua sono sue mission non certo impossible, anzi!

Uova in piedi

Mentre la gente si arrovella pensando se sia nata prima la gallina o l’uovo, Brian Spotts pensa solo a mettere in piedi più uova possibili per entrare nella storia.

Ce l’ha fatta nel 2011, impiegando 12 ore per mettere in equilibrio 439 uova presso l'Australian Centre for Contemporary Art di Melbourne, in Australia, alla presenza di giudici del World Record che hanno certificato l’impresa.

E poi, ovviamente, frittatona per tutti!

Reggiseni slacciati

Non è un maniaco anche se la disciplina in cui eccelle farebbe pensare al peggio: stiamo parlando di Sean Murray, l’irlandese che detiene il record del maggior numero di reggiseni slacciati in un minuto.

70 bra in 60 secondi, roba da far impallidire Rocco Siffredi.

Ma anche Victoria Secret!

Bere una bottiglia di ketchup

Nel 2017 il tedesco André Ortolf ha battuto il record del minor tempo impiegato per bere tutta d’un fiato un’intera bottiglia di ketchup.

17,53 secondi per ingurgitare di rigore 396 grammi di ketchup.

Chissà per quanto tempo avrà poi accompagnato le patatine fritte solo con maionese e senape? Bleah!

Il cappuccino più grande

Una tazza da 4.250 litri di capienza, con 800 litri di caffè e 3.500 di latte.

Si tratta del cappuccino più XXL della storia del “barismo”, realizzato nel 2013 a Host, la fiera dell'ospitalità professionale.

33 baristi provenienti da tutta Italia hanno incominciato alle 3 di notte a riempire la tazza da record e per fortuna il caffé non mancava per tenerli svegli.

Il primato è stato raggiunto e certificato da un giudice del Guinness World Records di Londra alle 13 dell’indomani.

Il cappuccino da record rispetta le proporzioni di caffè, latte e schiuma di qualsiasi altro cappuccino da bar.

Però per berlo non basta una tipica pausa caffè e, forse, nemmeno le ferie d’agosto.

Le unghie più lunghe

Il record mondiale delle unghie più lunghe al mondo lo detiene Chris Walton, soprannominata “ La Duchessa” di New York.

26 cm per la mano sinistra e circa 24 cm per quella destra nel 2012, anno in cui registrò il record.

Non tagliava le unghie da 18 anni.

E oggi non le taglia da 24 anni, quasi un quarto di secolo!

Lo strascico da sposa più lungo

Il fatidico sì più faticoso della storia è quello pronunciato dal giudice dei Guinness dei primati che ha dovuto certificare il record dello strascico da sposa più lungo della storia.

5000 metri di taffettà, circa 6 metri di pizzo e 150 rocchetti di filo per confezionare in 100 giorni questo abito da sogno (da incubo per chi l’ha dovuto cucire).

Il record è stato battuto nel 2012 a Bucarest.

Battaglia di cuscini

Il record della più cruenta battaglia di cuscini, ossia la più grande al mondo, è stato battuto nel 2018 durante una partita di baseball a St. Paul in Minnesota.

Ben 6.261 partecipanti, armati di altrettanti guanciali.