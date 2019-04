Il brand Urban Decay ha lanciato una collezione di prodotti make up dedicati a Game of Thrones. Ecco quando, cosa e dove si potrà comprare

È febbre da Game of Thrones.

Il countdown per l'ultima stagione dello show di HBO è iniziato con la premiere del primo episodio dell'ottava e ultima stagione il 15 aprile su Showcase di Foxtel.

E il marchio di bellezza Urban Decay ha deciso di cavalcare l'attesa lanciando una collezione di prodotti make up ispirati alla serie.

(Continua sotto la foto)

Urban Decay ha infatti appena rilasciato immagini e dettagli dell'intera collezione ispirata a Game of Thrones.

La collezione make up Game of Thrones di Urban Decay è la prima incursione nel mondo dei cosmetici dello show dei draghi.

La linea completa contiene una palette di ombretti ispirati ai colori di Game of Thrones (€45), la palette per il contouring Mother of Dragons (€25), il rossetto Fuoco del Drago (€19), e quattro matite per gli occhi dai nomi Winterfell Snow, Lannister Gold, Dragon Smoke and Night King (€16).

E se il vostro amore per GOT è di quelli che rasentano l'ossessione, allora per voi c'è in vendita l'intera collezione di prodotti a poco meno di 200€.

E a differenza dell'ottava stagione, non dobbiamo aspettare un anno per poter comprare e usare i prodotti: l'intera linea di make up sarà in vendita dal 13 aprile.