Dall'1 al 5 febbraio il Teatro Ariston ospita la 72esima edizione di Sanremo: torna il pubblico, cambia la giuria e diminuiscono gli artisti in gara. Ecco cosa ci aspetta

È iniziato il conto alla rovescia per l'evento musicale italiano più atteso dell'anno.

Il Festival di Sanremo 2022, giunto alla sua settantaduesima edizione, appassiona il pubblico nazionale (e non solo) con le sue canzoni, i suoi conduttori (e conduttrici), i suoi super ospiti e tutti quei momenti di cultura italiana che passano alla storia.

Dopo l'anno scorso, Sanremo 2022 vedrà il ritorno del pubblico in sala al Teatro Ariston per tutte le cinque serate del festival.

Tra cantanti, ospiti e novità previste, ecco tutto quello che c'è da sapere su Sanremo 2022.

Date e orari di Sanremo 2022

La settantaduesima edizione del Festival andrà in onda a partire da martedì 1 febbraio, e si concluderà sabato 5. Ovviamente, Saremo 2022 si svolgerà come da tradizione al Teatro Ariston di Sanremo.

Sarà possibile seguire il festival di musica italiana su Rai 1. Ogni serata avrà inizio alle 20.50 e si concluderà verso l'una di notte. Tuttavia la finale, terminerà alle ore 2.00.

Chi conduce il Festival di Sanremo 2022?

Sul palco dell'Ariston come conduttore del Festival torna Amadeus. Questo per lui sarà il terzo anno consecutivo.

Nel corso degli anni sono stati tanti i volti noti che si sono succeduti: da Mike Bongiorno a Pippo Baudo, da Claudio Baglioni a Carlo Conti.

Insieme ad Amadeus, per condurre Sanremo 2022 sono state scelte anche ben cinque donne, una per ogni serata.

Ad aprire le danze martedì 1 febbraio ci sarà l'icona del cinema italiano Ornella Muti, poi la giovane attrice Lorena Cesarini. Drusilla Foer, che ha fatto centro nello showbiz italiano, sarà co-conduttrice della terza serata e Maria Chiara Giannetta, protagonista della serie Blanca, della quarta.

Per ultima serata di Sanremo, Amadeus sarà affiancato da Sabrina Ferilli; è «una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Una donna che unisce bellezza, talento e simpatia».

Chi (e quanti) sono i Big in gara?

Dopo l'edizione dell'anno scorso, che ha visto in gara 26 interpretati dai cantanti Big e 8 Nuove Proposte, gli organizzatori del Festival hanno voluto ridurre il numero dei cantanti in gara.

Così, a Sanremo 2022 ci sarà solo 25 artisti in gara con 25 canzoni inedite e un meccanismo di votazione rinnovato.

Tra i nomi più noti dei Big in gara ci sono: Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Noemi, Massimo Ranieri, Iva Zanicchi e Gianni Morandi.

Non mancano anche alcuni interpreti della musica italiana più giovani come: Achille Lauro, Michele Bravi, Irama, Mahmood e Blanco.

Ci sarà un omaggio alle hit degli anni '60, '70, '80 e '90

Come da tradizione, anche a Sanremo 2022 ci sarà una serata di cover e duetti; programmata per venerdì 4 febbraio.

Quest'anno c'è però una novità: ai cantanti in gara è stata data la possibilità di scegliere la canzone da reinterpretare, prendendo spunto dal vasto repertorio della musica italiana e internazionale.

C'era però una condizione: il brano scelto (o i brani, in caso di medley) deve essere stato pubblicato tra gennaio 1960 e il dicembre del 1999.

Il Festival di quest'anno sarà quindi (anche) un tributo alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90.

Chi saranno gli ospiti di Sanremo 2022?

I pettegolezzi riguardanti gli ospiti di Saremo 2022 si sono susseguiti per mesi, ma ora finalmente sappiamo ci salirà sul palco dell'Ariston.

Dopo l'anno scorso, c'è molta attesa e curiosità per l'edizione di quest'anno, e gli ospiti scelti sembrano soddisfare le aspettative di tutti.

La prima serata di Sanremo si aprirà infatti con una delle band (se non LA band) italiana più famosa del momento: i Maneskin. Proprio loro, l'anno scorso, hanno vinto Saremo, iniziando dal comune ligure un 2021 da record.

Nella seconda serata sarà la volta di un’altra vincitrice di Sanremo e un’habitué della città dei fiori: Laura Pausini. Confermati anche altri due ospiti musicali: Cesare Cremonini e Meduza.

Tra gli altri ospiti, legati alla promozione di fiction e programmi Rai, ci sono Raoul Bova, il ‘doc’ Luca Argentero, Lino Guanciale prossimamente nella serie Noi, Anna Valle, protagonista della fiction Lea e i bambini degli altri, e le protagoniste de L’Amica Geniale Gaia Girace e Margherita Mazzucco, dal 6 febbraio su Rai 1 con il terzo capitolo della saga, Storia di chi fugge e di chi resta.

La giuria di Sanremo 2022

Quest'anno cambiano le giurie e anche la loro distribuzione nelle diverse Serate del Festival.

Il nuovo regolamento del Festival prevede per le prime due serate tre giurie di giornalisti: carta stampata e tv, radio e web.

Queste tre giurie si uniscono in un voto unico nelle ultime due serate.

Dalla terza serata entrano in campo Televoto e Giuria Demoscopica 1000 (1000 votanti via app).

Tutte le giurie poi si uniranno nella serata finale di sabato per decidere la classifica e proclamare il vincitore di Sanremo 2022.

La scenografia

La scenografia di Sanremo 2022 è ad opera di Gaetano Castelli e della figlia Maria Chiara, che se ne occupano da oltre 20 anni.

I due scenografi hanno raccontato: «Quando abbiamo incontrato Amadeus ad agosto, ci ha chiesto di mantenere la scala e la posizione dell'orchestra, con gli opportuni distanziamenti, ma di immaginare qualcosa di diverso, un disegno tra passato e futuro.

Niente vintage, però: piuttosto, come proposto da Amadeus, un ‘restyling’ del classico».

E così, il palco dell'Ariston è imponente, pieno di luci e di spazio e con al centro l'immancabile scala.

Sanremo 2022: le regole anti-Covid

Dopo l'edizione dello scorso anno, a Sanremo 2022 torna il pubblico dal vivo. Non senza adeguate restrizioni contro il Covid-19.

Il regolamento prevede non solo che il pubblico in Teatro abbia il Green Pass, ma è prevista anche una quantità limitata di accompagnatori per gli artisti in gara. Tuttavia, non è stato specificato se i cantanti debbano avere per forza il Green Pass.

In ogni caso, gli addetti ai lavori, i conduttori, gli artisti e i membri dell'orchestra saranno sottoposti a frequenti tamponi rapidi. Chi dovesse risultare positivo dovrà sottoporsi a quarantena fiduciaria (e in caso degli artisti, ritirarsi dalla gara).

Dulcis in fundo, all'interno del teatro è obbligatoria la mascherina FFp2, da indossare sempre a parte durante la diretta da parte di chi è sul palco.