I Take That e (attenzione, attenzione!) Robbie Williams si esibiranno questa sera in concerto su YouTube per raccogliere fondi contro il coronavirus

Robbie Williams e i Take That tornano insieme per un'esibizione speciale di alcuni dei loro più grandi successi, anche se questa volta l'attesissima reunion sarà virtuale.

Per far divertire i fan ancora in quarantena e raccogliere fondi da donare in beneficenza per contrastare la pandemia di coronavirus, Robbie, Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald si esibiranno in un concerto dalle loro case questa sera, venerdì 29 maggio.

Lo spettacolo sarà visibile in streaming sulla pagina YouTube di Compare The Meerkat dalle ore 21 (ora italiana).

L'annuncio della reunion di una delle boyband più famose degli anni '90 è arrivato dallo stesso Robbie Williams, che ha lanciato la notizia sul suo profilo Instagram.

Il breve video è una videochiamata tra Mark Owen, Gary Barlow, Howard Donald e il personaggio di fantasia Aleksandr Orlov, e appunto Robbie Williams.

A riguardo, lo stesso Robbie ha detto: «Non vedo davvero l'ora di esibirmi di nuovo con i ragazzi - è sempre un piacere».

Ha poi aggiunto: «Se non possiamo andare allo stadio... porteremo lo stadio a casa nostra».

Il gruppo non si esibisce insieme dal 2018, quando avevano preso parte alla performance per la finale di X Factor UK.

Secondo alcuni rumors, tra le canzoni scelte ci saranno Greatest Day, Shine, Back for Good, The Flood, Pray e Never Forget.

Tutti i guadagni verranno devoluti a organizzazioni benefiche Nordoff Robbins, per la musicoterapia, e Crew Nation, per aiutare tutti gli addetti ai lavori del mondo della musica rimasti momentaneamente senza impiego.