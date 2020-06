Durante un'intervista, Mel C ha svelato che potrebbe esserci una nuova reunion delle Spice Girls, con anche Victoria Beckham: «Ne parliamo continuamente»

Melanie C, star delle Spice Girls, torna a far ben sperare i fan per una reunion dello storico gruppo musicale. E questa volta ci sarebbe anche Victoria Beckham.

Durante un'intervista con Entertainment Tonight, la cantante, 46 anni, ha discusso della possibilità di fare un nuovo tour in America con il resto della band.

«Ci spero davvero tanto - ha detto Mel C - Ne parliamo molto spesso, parliamo di ciò che vorremmo fare, di tutte le opzioni che abbiamo. A tutte piacerebbe fare un nuovo tour».

Mel C vuole tutte le Spice Girls, compresa Posh

Melanie ha raccontato che prima della pandemia di coronavirus, il gruppo pop voleva ricominciare a fare tournée, con date negli Stati Uniti dopo la reunion dell'anno scorso negli stadi del Regno Unito e dell'Irlanda.

«Ovviamente, quest'anno è andato com'è andato, e nessuno per ora sa cosa succederà agli spettacoli» - ha raccontato Mel C.

«Ma personalmente, per quel che mi riguarda, mi piacerebbe molto un'altra reunion con Spice Girls e fare spettacoli negli Stati Uniti, in Sud America, nel Sud-est asiatico e in Australia. Insomma, in tutti quei posti in cui non abbiamo mai fatto concerti».

La cantante ha rassicurato i fan, dicendo a ET che ha intenzione di fare «tutto ciò che è in mio potere per cercare di ritornare sul palco tutte quante insieme».

Ciò include anche Victoria Beckham: «Sì, certo: vogliamo che si unisca!».