Le Spice Girls discutono l'organizzazione di un nuovo tour settimanalmente, conferma Mel C: anche questa volta, però, niente Victoria Beckham

Buone notizie: i fan delle Spice Girls che si sono persi il tour del 2019 potrebbero avere una nuova chance di vedere le cantanti in azione.

Mel C ha confermato che i piani per una reunion vengono discussi in modo approfondito settimanalmente.

La cantante, il cui vero nome è Melanie Chisholm, è stata recentemente intervistata da Music Feeds e si è fatta scappare l'argomento: cioè il possibile ritorno in tour dopo il successo dei loro concerti del 2019.

«C'è nell'aria il desiderio di fare un altro tour» ha detto Mel C parlando con Music Feeds.

La cantante ha però anche aggiunto che organizzare un nuovo tour comporta delle difficoltà:

«Convincere quattro persone a concordare su orari, luoghi e durata è davvero, davvero difficile - ha detto - ma noi siamo sempre in contatto, la porta e il dialogo sono aperti».

E ancora:

«Stiamo discutendo settimanalmente su questa nuova opportunità, quindi mi piace pensare che a un certo punto torneremo sulla palco».

Sembra però che Victoria Beckham non sia ancora pronta a farsi coinvolgere.

Tuttavia, se Mel C, Mel B, Emma Bunton e Geri Horner decidessero di tornare in tournée, sarebbe sicuramente una mossa d'oro.

TMZ ha infatti stimato che se le Spice tornassero a cantare e fare concerti potrebbero guadagnare circa 2,2 milioni di sterline a testa.