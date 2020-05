Il principe William le ha fatte avvicinare, ma la Regina Elisabetta e Carole Middleton hanno stretto il loro legame grazie a una passione comune

Carole Middleton, mamma di Kate, è stata sotto osservazione della stampa mondiale fin da subito, quando le è stato attribuito il merito di aver cresciuto la figlia modellandola per il ruolo che si è poi ritrovata a coprire.

Kate Middleton infatti si è sempre mostrata pronta e preparata a sposare protocollo e tradizioni della royal family, compiendo tutti i suoi doveri nel migliore dei modi, e guadagnandosi la stima della regina Elisabetta.

E ora, non a caso, è stato rivelato che Sua Maestà ha un debole anche per un altro membro della famiglia Middleton: mamma Carole.

Il principe William le ha fatte avvicinare

L'esperta reale Katie Nicholl ha spiegato che il principe William ha voluto fin dall'inizio mettere Kate a proprio agio all'interno della sua famiglia prima del matrimonio: voleva che la sua futura moglie fosse amata anche dal resto dei Windsor.

E questo voleva dire coinvolgere anche i genitori della Duchessa.

«Non farlo sarebbe stato un rischio - ha detto l'esperta - William adora i Middleton, ha una relazione molto stretta con Michael e Carole, e non voleva che venissero messi da parte non appena Kate fosse entrata a far parte della famiglia reale».

Ecco allora il motivo per cui William in passato ha organizzato molti incontri per le due famiglie, facendo in modo che i Middleton conoscessero bene i Windsor.

Non solo Carlo e Camilla, ma anche la Regina Elisabetta in persona, che si è rivelata una grande fan di mamma Middleton.

C'è una passione comune che unisce Elisabetta II e Carole Middleton

Ma c'è un motivo per cui la Sua Maestà e Carole Middleton vanno così d'accordo.

Le due matriarche hanno infatti una passione in comune: le corse dei cavalli.

È noto che la regina ami cavalcare, che sia una grande appassionata di corse, e che abbia posseduto un elevato numero di cavalli da corsa nel corso degli anni.

Anche Carole e suo marito Michael sono appassionati di corse, e possiedono alcuni cavalli da corsa.

Nel 2012 i Middleton hanno partecipato al Royal Ascot su invito della regina, che ha lasciato loro una delle sue carrozze guidate dai suoi cavalli preferiti.

L'esperta reale Katie Nicholl dice che questo gesto della sovrana è stato la chiara dimostrazione della loro amicizia e dell'importanza dei Middleton per tutta la famiglia reale.