Per l'esame di maturità ma non solo: ecco 4 trucchi pratici e facili da seguire per restare calmi prima di un esame e riuscire a dare il meglio di sé

Avete passato tutto l’anno pensando a questo momento e finalmente ci siamo: state per affrontare l’esame di maturità e dire addio alle scuole superiori.

Il problema ora è che non è solo la maturità ad avvicinarsi ma anche la sua compagna più fedele: l’ansia.

A discapito di quanto si potrebbe pensare però dovete innanzitutto sapere che non è un male provare ansia, anzi: sarà proprio grazie a questa che potrete impegnarvi e dare il meglio di voi.

La tensione infatti attiva la motivazione e la volontà di ottenere dei risultati. Ed è proprio questa spinta che vi farà studiare e trovare la concentrazione il giorno degli esami.

Detto questo, ecco quattro trucchetti facili per arrivare calmi alla maturità e dare il vostro meglio.

(Continua sotto la foto)

Segui la maturità 2019 su Studenti.it

Organizzatevi

La prima cosa che dovreste fare in preparazione agli esami di maturità è organizzarvi.

Il cervello per stare calmo deve percepire di avere la situazione sotto controllo.

Create uno schema in cui scrivere le materie e gli argomenti di studio diviso per momenti della giornata o per fascia oraria.

Deve essere un vero e proprio calendario che potrete strutturare fino all’esame orale.

Abbasserà notevolmente la vostra ansia.

Fissate dei momenti di svago

Per dare il meglio di voi, dovete sentirvi carichi.

Il caldo e lo studio non sono i migliori alleati di questa sensazione, dovrete quindi includere momenti di svago nel vostro calendario.

Meglio ancora se con persone che alleggeriscano i vostri pensieri.

Non sottovalutate i momenti in cui sarete distratti dallo studio, sono quelle ore che vi daranno l’energia giusta da investire il giorno successivo.

Sport, alimentazione e sonno

I tre ingredienti più importanti per rendere al massimo nella performance sono sport, alimentazione e sonno.

Sfogate la tensione con l’attività fisica, avete bisogno di liberare endorfine per percepire una nuova sensazione di benessere.

Curate l’alimentazione evitando dolci, insaccati o fritti per non sentire quel senso di pesantezza che potrebbe farvi addormentare invece di studiare.

Cercate di dormire 7-8 ore ogni notte per permettere al vostro cervello di riposare e trovare nuova forza per l'ultimo sforzo.

Respirate

Allenatevi a respirare.

Vi potrà sembrare strano ma l’ansia attiva la tensione muscolare e causa quella spiacevole sensazione di respiro corto.

Proprio per questo motivo, grazie a una corretta respirazione diaframmatica si possono rilassare i muscoli e di conseguenza ridurre l’ansia.

Mettete una mano sulla pancia e l’altra sul petto e concentratevi sul vostro addome che continuamente si gonfia e si sgonfia come un palloncino.

Meditate in questo modo per qualche minuto più volte al giorno, fatelo ogni volta che ne sentite la necessità.