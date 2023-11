In un'intervista pochi giorni prima della sua morte, Matthew Perry ha raccontato di voler girare un film autobiografico con Zac Efron protagonista

Matthew Perry, venuto a mancare poco meno di due settimane fa, aveva in programma un film autobiografico e voleva che Zac Efron, suo vecchio co-protagonista, interpretasse il suo personaggio da giovane.

L'attore di Friends era desideroso di fare un film sulla sua vita, e lo aveva recentemente raccontato al tabloid Entertainment Tonight.

«Aveva detto che voleva fare un film sulla sua vita», ha raccontato la giornalista che aveva intervistato Perry pochi giorni prima della sua morte.

«In passato aveva lavorato con Zac Efron, e ha detto che voleva che proprio Zac Efron lo interpretasse nella versione più giovane».

«Non vedeva l'ora di condividere di più sulla sua storia e sul suo percorso verso la fine dalla dipendenza, e di sostenere davvero quella causa per aiutare altre persone. Era così ottimista e felice di tutto ciò che aveva in programma di fare».

In risposta a queste notizie, Zac Efron, 36 anni, ha rivelato di sentirsi «estremamente onorato» che Matthew Perry lo avesse selezionato come la «versione più giovane e da sogno» di se stesso per il cast del film.

I due attori avevano recitato insieme nella commedia fantasy per adolescenti 17 Again, in cui il personaggio di Perry viene magicamente trasformato di nuovo nel suo sé diciassettenne. Insieme avevano hanno interpretato lo stesso personaggio in età diverse.

«Sono onorato di sapere che stava pensando a me per interpretarlo», ha commentato Zac Efron.

Dichiarando di essere «devastato» dalla perdita dell'ex star di Friends, Efron ha raccontato anche i bei ricordi che ha delle riprese di 17 Again insieme a Perry.

«È stato un mentore per me e insieme abbiamo realizzato un film davvero fantastico», ha affermato Zac Efron.

«L'ho ammirato, mi ha insegnato il tempismo comico da quel ragazzo. Ho imparato così tanto da lui, da tutta la sua vita».