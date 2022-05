Figlia della super model Kate, Lila Moss si sta diventando famosa nel mondo della moda, e con la sua apparizione al Met Gala ha fatto parlare di sé. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul suo conto

La frase "la mela non cade lontano dall'albero" non è mai stata così vera come quando si parla di Lila Moss, la figlia della top model inglese Kate Moss.

Sosia della mamma, anche Lila sta entrando nel mondo della moda (nonostante alcune proteste della madre). Ma a modo suo.

Fotografata sul red carpet del Met Gala, insieme a mamma Kate, e con il patch per il diabete, è apparsa per la prima volta sulla copertina di Vogue UK.

Scopriamo chi è Lila Moss e tutto quello che c'è da sapere sul suo conto.

Chi è Lila Moss?

La mamma è niente meno che una delle top model più famose al mondo. Il papà di Lila Grace Moss Hack (questo il suo nome per intero) è invece il direttore creativo e co-fondatore di Dazed Media, Jefferson Hack.

Stando alle indiscrezione, Hack e Kate Moss si sono incontrati durante un'intervista di lei per la rivista Dazed & Confused nel 1999. Da qual momento hanno iniziato a frequentarsi e hanno avuto una relazione romantica per i successivi quattro anni.

Quanti anni ha e che lavoro fa Lila Moss?

Kate Moss aveva 27 anni quando, nel 2002, ha avuto la sua prima e unica figlia. Questo significa che Lila ha 19 anni.

Seguendo le orme di Kate Moss, Lila ha ottenuto il suo primo lavoro da modella alla tenera età di 14 anni - esattamente la stessa età di sua madre quando è stata scoperta dalla fondatrice di Storm Model, Sarah Doukas.

Negli anni successivi la carriera di modella della giovane Lila Moss è andata sempre più rafforzandosi. In particolare, è diventata il volto di Marc Jacobs Beauty nel 2018 all'età di 16 anni e ha fatto parte della campagna SS20 di Miu Miu.

La ragazza ha anche debuttato in passerella alla Paris Fashion Week, aprendo la sfilata SS21 di Miu Miu.

Siamo sicuri che sua madre sia incredibilmente orgogliosa.

Perché tutti stanno parlando di lei?

La sua ultima apparizione al Met Gala ha visto tutti i riflettori puntarsi su di lei. Ma perché?

Vestita Burberry con un abito effetto nude, ha fieramente mostrato sulla coscia il suo patch pump, un microinfusore di insulina, e sul braccio un cerotto digitale per il monitoraggio della glicemia.

Abbattendo ogni tabù, la sua scelta è stata apprezzatissima dai più.

A Lila è stato diagnosticato il diabete di tipo 1 all'età di otto anni, ma non ha intenzione di lasciare la sua diagnosi ostacolarle la sua carriera.

Questa infatti non è la prima volta che Lila Moss si mostra con i dispositivi per regolare il diabete.

La diciannovenne ha infatti posato per la campagna congiunta di Versace e Fendi – Fendace – mentre indossava il suo dispositivo di monitoraggio del diabete sul corpo.

Che rapporto ha Lila Moss con sua madre Kate?

Lila è apparsa, per la prima volta, sulla copertina di British Vogue, fotografata da Steven Meisel.

L'intervista di accompagnamento descrive la sua iniziazione al mondo della moda, e cosa ha significato per lei crescere con una madre famosa che non voleva che sua figlia andasse a fare la modella.

A quanto pare, Lila aveva otto anni quando ha «iniziato a elaborare davvero la fama di sua madre».

Lila ha raccontato: «Fu allora che mi resi conto dei paparazzi, che erano interessati a lei, per qualche motivo... Poi sono andata scuola media e tutti dicevano, 'Oh, tua madre è Kate Moss!'».

In tutta risposta, lei rispondeva ai compagni: «Come fai a sapere chi è? Mia mamma è vecchia e noiosa!».

Ora le cose sono diverse e tra le due c'è un bellissimo rapporto: «Negli ultimi tre o quattro anni, ho capito che il suo stile è davvero fantastico. Ora devo proprio ammetterlo».