Il figlio di Rocco Siffredi, Leonardo Tano, ha fatto il suo debutto come modello (di intimo): ecco cosa c'è da sapere su di lui

Leonardo Tano, anche conosciuto come il figlio di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo, è il nuovo argomento preferito del web da quando ha fatto il suo debutto come modello - di intimo - per MSGM.

Classe 1999, Leonardo ha stupito tutti mettendo in mostra un fisico invidiabile e anche tanta autoironia.

Se ancora non lo conoscete, leggete qui: ecco tre curiosità da sapere su Leonardo Tano, il figlio di Rocco Siffredi di cui tutti parlano.

Vita privata, genitori e fidanzata

Nonostante i genitori di Leonardo siamo i titani dell’hard, sono riusciti a tenere la loro vita privata lontano dai riflettori.

Leonardo Tani è il secondo figlio della coppia; il primogenito invece si chiama Lorenzo, di 3 anni più grande.

Come si può vedere dal profilo Instagram, i due fratelli sono molto legati tra di loro, così come con i genitori: sono molte le foto che sia Leonardo che Rocco condividono della famiglia.

Non si sa se Leonardo abbia una fidanzata o meno.

Cosa fa nella vita

Leonardo ha deciso di non seguire le orme del padre per quanto riguarda la carriera lavorativa.

Questo con MSGM è stato il suo debutto da modello, e lo stesso Leonardo ha detto più volte di non disdegnare affatto la carriera sui set fotografici, e gli scatti di Kito Munoz sembrano promettere bene ed essere un ottimo trampolino di lancio.

Ma ora il ragazzo studia ingegneria meccanica, e ha spesso affermato: «Le moto e i motori sono la mia passione».

Tale padre, tale figlio

Anche se Leonardo ha deciso di non seguire la carriera lavorativa del padre, non è detto che non possa esserci un futuro per lui nel mondo dei film a luci rosse.

A dirlo è stato proprio il padre Rocco Siffredi, che nel presentarlo al grande pubblico durante un red carpet ha dichiarato:

«Leonardo sarà una grande pornostar, ha delle 'doti' molto più sviluppate delle mie».

Dichiarazioni confermate poi anche in un’intervista a Selvaggia Lucarelli:

«Il secondo dei mie figli ha ereditato molto da me. Direi tutto e anche di più.

Lui vorrebbe fare il gigolò, ma io gli ho consigliato di fare l’attore porno: nell’hard ti sc** solo belle ragazze. Se ti prostituisci sei costretto a farti chiunque».