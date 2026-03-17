Dal successo su Netflix alla possibilità di coinvolgere Taylor Swift, KPop Demon Hunters 2 si prepara a diventare uno dei sequel più attesi

Si torna a parlare di KPop Demon Hunters 2, e questa volta il motivo potrebbe davvero far impazzire i fan. Dopo il successo globale del primo film, diventato un vero e proprio fenomeno culturale, le aspettative per il sequel sono altissime. E ora una nuova indiscrezione accende ancora di più la curiosità: Taylor Swift potrebbe essere coinvolta nel progetto.

A lanciare l’idea è stata Ejae, voce cantante del personaggio Rumi, durante un’intervista sul red carpet degli Oscar 2026.

Il film, che ha conquistato pubblico e critica fino a vincere la statuetta come Miglior film d’animazione, sembra infatti pronto a espandere ancora il suo universo. E se davvero Taylor Swift entrasse in KPop Demon Hunters 2, il risultato potrebbe essere qualcosa di mai visto prima.

Tra ipotesi e certezze: cosa sappiamo sul sequel di KPop Demon Hunters 2

Durante l’intervista, Ejae non ha nascosto il suo entusiasmo all’idea di coinvolgere la popstar:

«Se vuoi Taylor, puoi venire in KPop Demon Hunters e scrivere qualche canzone».

Una frase semplice, ma sufficiente a far esplodere l’immaginazione dei fan, già pronti a sognare una collaborazione tra il mondo del K-pop e una delle artiste più influenti della musica globale.

Al momento, però, le informazioni ufficiali sul sequel del film sono ancora limitate. Sappiamo che il progetto è in fase di sviluppo e che «ci sarà un intero processo di lavoro prima di entrare davvero nella scrittura delle canzoni».

Anche il produttore musicale Zhun, autore del brano Golden, ha confermato la volontà di mantenere l’identità del primo capitolo: «Voglio continuare l’energia che abbiamo portato nel primo film», ha dichiarato, sottolineando l’importanza del legame tra musica e immaginario visivo.

Il primo KPop Demon Hunters ha superato 480 milioni di visualizzazioni su Netflix in sei mesi, mentre la canzone Golden ha raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100. Un risultato raro per una produzione legata al K-pop, soprattutto nel mercato occidentale.

Non sorprende quindi che il team creativo voglia prendersi il tempo necessario per costruire un sequel all’altezza.

Per ora, dunque, KPop Demon Hunters 2 resta un progetto in costruzione. Ma tra aspettative altissime, un universo narrativo in espansione e la possibilità (ancora tutta da confermare) di una collaborazione con Taylor Swift, una cosa è certa: il sequel ha già iniziato a far parlare di sé.