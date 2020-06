Su Twitter due ex-fan di Justin Bieber raccontano di aver subito violenze sessuali, ma lui si difende e prova la sua innocenza e la sua versione dei fatti

Justin Bieber è stato accusato di violenza sessuale da due ragazze che hanno dichiarato su Twitter di essere state aggredite dalla pop star nel 2014 e 2015.

La prima delle vittime, Danielle, ha raccontato che l'aggressione sarebbe avvenuta a Houston dopo un evento organizzato dal manager di Bieber.

Dopo uno scambio di baci tra lui e la ragazza, la violenza si sarebbe consumata in una camera d'albergo.

La seconda vittima, Kadi, racconta una storia molto simile: dopo un incontro in tarda notte in un locale sarebbe stata aggredita dal cantante che l'aveva portata nella sua stanza d'albergo.

Le accuse hanno fatto subito il giro di Twitter, dividendo i fan di Justin Bieber tra chi si è schierato in sua difesa e chi voleva maggiori spiegazioni.

Il cantante, il giorno dopo che le accuse sono state rese pubbliche, ha fortemente negato gli avvenimenti, si è dichiarato innocente e per dimostrarlo ha portato una serie di prove.

Justin Bieber si dichiara innocente

Una prima risposta alle accuse è arrivata dal management di Justin Bieber, che ha definito il primo degli episodi come «oggettivamente impossibile» perché quella sera il cantante non si trovava in albergo ma in un AirBnb con altri membri del suo team.

A ripetere la cosa è poi stato lo stesso cantante in una serie di Tweet:

«Normalmente non rispondo a queste cose perché ho affrontato accuse casuali per tutta la mia carriera, ma dopo averne discusso con mia moglie e il mio team ho deciso di parlare di quanto è stato detto su di me».

«Le voci sono voci ma l'abuso sessuale è qualcosa che non va preso alla leggera. Volevo parlare subito ma per rispetto di così tante vittime che affrontano quotidianamente questi problemi volevo assicurarmi di aver raccolto i fatti prima di fare qualsiasi dichiarazione».

«È apparso un Tweet che dice che ho abusato sessualmente di una ragazza il 9 marzo 2014 ad Austin, in Texas, presso l'hotel Four Seasons - ha scritto Bieber - Voglio essere chiaro. Non c'è alcuna verità in questa storia. Come dimostrerò a breve non sono mai stato presente in quel luogo».

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Justin Bieber presenta delle prove che smentiscono le accuse

«Come ha giustamente raccontato questa persona, ho sorpreso una folla ad Austin allo Sxsw, dove sono apparso sul palco con la mia assistente di scena e ho cantato alcune canzoni. Ciò che però questa persona non sa evidentemente è che ho partecipato a quello spettacolo con la mia allora fidanzata Selena Gomez».

«Inoltre ho soggiornato con Selena e i nostri amici in un AirBnb il 9 sera, mentre il 10 presso un hotel Westin perché la nostra prenotazione al Four Season aveva avuto problemi».

Il cantante ha anche allegato le ricevute dell'hotel, aggiungendo: «Il responsabile regionale del Four Seasons ha confermato che non sono mai stato nella proprietà il 9 marzo 2014 e neanche ospite il 9 o il 10, per cui chiedo gentilmente a tutti i giornalisti di rivolgersi a loro se necessario per conferme».

Justin Bieber ha concluso:

«Ogni accusa di abuso sessuale dovrebbe essere presa molto sul serio ed è per questo che la mia risposta era necessaria.

Tuttavia questa storia è di fatto impossibile ed è per questo che lavorerò con Twitter e le autorità per intraprendere azioni legali».