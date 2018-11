Doveva trattarsi di una gonna a plaid scozzese, ma la scena che ha fatto la storia della moda di Il divaolo veste Prada è stata cambiata all'ultimo minuto

Anche coloro che di moda non se ne intendono possono recitare a memoria alcune delle scene più famose de Il diavolo veste Prada.

Tra queste, è entrata nella storia quella del maglione ceruleo; quella in cui Miranda Priestly, redattore capo, spiega a un'inconsapevole Andrea Sachs che no, quel maglione «Non è solo blu, non è turchese, non è lapislazzulo, è in realtà ceruleo» - prima di lanciarsi in un sermone sulla nascita del colore e della relazione con i grandi brand.

Tuttavia, sembra che la mitica scena cerulea non fosse compresa nella sceneggiatura originale: la scrittrice de Il Diavolo veste Prada, Aline Brosh McKenna, ha infatti rivelato in una nuova intervista che doveva essere una «sciatta gonna scozzese» e non un maglione ceruleo, ma l'indumento, così come la scena in toto, è stata cambiata all'ultimo minuto.

(Continua sotto il video)

«C'è stato un momento in cui la costume designer [Patricia Field] ha pensato che la scena sarebbe dovuta girare intorno a una gonna scozzese.

Ho scritto un intero paragrafo di Vivienne Westwood ovviamente» ha detto Mckenna, prima di descrivere in dettaglio come il cambiamento è arrivato.

«Ma c'era lì un maglione, ed era blu. Insomma, la versione breve è che entrambi i capi sono rimasti nella sceneggiatura per molto tempo, e ho reso quel discorso sempre più lungo».

La scrittrice ha anche rivelato che, una volta scelto il maglione blu, è stata Meryl Streep (aka Miranda Priestly) a scegliere proprio il color ceruleo:

«Avevo anche inviato a Meryl una lista di blu: lapislazzuli, azzurri, cerulei. Ha scelto il ceruleo» ha detto.

E se a questo punto ve lo state chiedendo, no Oscar de la Renta non ha niente a che fare con il famoso color ceruleo - anche se la performance di Merly Streep è stata così brillante da farcelo effettivamente credere.