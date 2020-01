Harry e Meghan lasciano la famiglia reale e cercano casa in Canada, nonostante la tristezza della Regina nel non vedere più Archie: ecco cosa succede ora

Il principe Harry e Meghan Markle se ne vanno, è ufficiale.

Harry e Meghan hanno dato la notizia bomba ormai due settimane fa, annunciando la loro decisione di lasciare la famiglia reale, diventare economicamente indipendenti e vivere tra Nord America e Regno Unito.

Da allora è successo di tutto e di più. E sono state moltissime le speculazioni che riguardano il trasferimento della coppia e il loro futuro.

Ecco cosa succederà adesso.

Le questioni ufficiali

Sabato sera la Regina Elisabetta ha rilasciato una comunicazione ufficiale in cui specificava come sarebbero cambiati i ruoli di Harry e Meghan.

Prima di tutto entrambi perderanno il titolo di Sua Altezza Reale, e la possibilità di rappresentare la Royal Family ad eventi pubblici.

Harry e Meghan non riceveranno più fondi pubblici, ma anzi dovranno ripagare tutte le spese effettuate con questi fondi per il rinnovamento del Frogmore Cottage, la loro casa a Londra.

Cos'ha detto la Regina

Secondo gli ultimi rumors, la regina Elisabetta II non è contenta del fatto che non potrà più vedere il piccolo Archie.

Secondo il Sunday Times la regina si è detta «molto triste» di non riuscire più a vedere il suo ultimo nipote, o almeno di non poterlo più vedere così spesso.

Una fonte vicina alla regina ha affermato che lei ritiene sia «una tragedia» che Archie non possa crescere e giocare con il resto di royal babies che fanno parte della famiglia.

Harry esprime la sua tristezza

Il principe Harry ha rotto il silenzio sulla separazione della sua famiglia dalla Corona.

Durante una cena a Londra per Sentebale, l'organizzazione benefica che ha co-fondato nel 2006 per sostenere i bambini affetti da HIV, il principe Harry ha detto:

«Il Regno Unito è la mia casa e un posto che adoro, e ciò non cambierà mai.

So che nel corso di questi anni mi avete conosciuto abbastanza bene da fidarvi del fatto che la donna che ho deciso di sposare condivide i miei stessi valori. È veramente così, lo fa davvero. E questo è uno dei motivi per cui mi sono innamorato di lei».

E ancora: «Entrambi facciamo tutto il possibile per tenere alto il nome della Royal Family e svolgere i nostri ruoli per questo paese con orgoglio. Quando io e Meghan ci siamo sposati eravamo felici, eravamo pieni di speranza ed eravamo qui per servire la Corona. Per questi motivi, la nostra decisione mi reca una grande tristezza».

Nella dichiarazione il principe Harry continua dicendo che sia lui che sua moglie Meghan avevano sperato di continuare a servire la famiglia reale, anche se ciò non è più possibile.

Harry ha concluso spiegando che questa non è stata una «decisione presa alla leggera», ma che purtroppo lui e Meghan «non avevano più un'altra opzione se volevano continuare a vivere la loro vita serenamente».

Meghan Markle cerca casa in Canada

Secondo le ultime indiscrezioni, Meghan Markle ha messo gli occhi su una casa da sogno dal valore di 21 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro) sul lungomare canadese.

La splendida Megha-mansion, come è stata definita dai tabloid inglesi, si trova nella zona più prestigiosa di Vancouver e offre una vista mozzafiato dall'oceano allo skyline della città.

È qui che vorrebbero trasferirsi Harry e Meghan per crescere il piccolo Archie lontano da paparazzi.

La casa ha sei camere da letto e cinque bagni su quattro piani, con finestre panoramiche per tutta lunghezza del perimetro e accesso privato alla spiaggia.

La privacy - vitale per i reali in fuga - è garantita da massicci cancelli e siepi alte fino a 6 metri.

Davvero non torneranno mai più?

Girano sul web tantissime speculazioni sul fatto che Harry e Meghan non torneranno mai più a Londra.

Il tutto è iniziato quando lo staff di Frogmore Cottage, ex-dimora dei Sussex, è stato trasferito ad altre mansioni nel Palazzo, lasciando la casa vuota.

Secondo alcuni royal-fan questa è la prova che la coppia non tornerà mai più nel Regno Unito.

Sarà vero?