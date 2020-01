Il principe Carlo è stato presentato alla giovane ambientalista Greta Thunberg dopo il suo discorso odierno al World Economic Forum in Svizzera

Questo pomeriggio, tra le Apli Svizzere, il principe Carlo ha incontrato per la prima volta Greta Thunberg.

L'ereda al trono britannico, così come Greta, era ospite del World Economic Forum a Davos, e ha detto: «Siamo nel bel mezzo di una crisi, che però ora è finalmente stata capita da tutti. È arrivato il momento di portare l'interesse comune al livello successivo: per prosperare e garantire un futuro alle nuove generazioni abbiamo bisogno di cambiare il nostro modello economico».

Dopo il suo discorso, gli organizzatori hanno pianificato il principe Carlo e l'attivista ambientale Greta Thunberg.

(Continua sotto la foto)

Di cosa hanno parlato?

Sia Carlo che Greta hanno espresso la loro speranza per questo 2020 come anno di svolta nella lotta contro il cambiamento climatico. Entrambi sperano questo sia l'inizio di una decade d'azione per la salvaguardia del pianeta.

Nel suo discorso, il principe Carlo ha poi aggiunto: «Il riscaldamento globale, i cambiamenti climatici e la devastante perdita di biodiversità sono le più grandi minacce che l'umanità abbia mai affrontato».

E ancora: «Vogliamo davvero entrare nella storia come coloro che non hanno fatto nulla per salvare il mondo sull'orlo del precipizio, nel tentativo di ristabilire l'equilibrio, quando in realtà potremmo e dovremmo farlo?»

«Io non voglio stare a guardare. Questo è il motivo per cui ho bisogno del vostro aiuto, della vostra ingegnosità e delle vostre capacità pratiche per portare questo mondo fuori dalla catastrofe che noi stessi abbiamo creato».