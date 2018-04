Il network televisivo americano Lifetime ha prodotto il film Harry & Meghan: a Royal Romance, in onda per la prima volta nella serata dal 13 Maggio

I sudditi inglesi non stanno più nella pelle: non vedono l’ora che la nuova royal couple preferita pronunci il fatidico sì il 19 Maggio.

Tutti hanno letteralmente perso la testa, al punto che la storia d’amore tra il principe Harry e Meghan Markle è diventata anche un film.

Il Tv network americano Lifetime ha infatti ideato e realizzato il prodotto, dal titolo Harry & Meghan: A Royal Romance, e lo trasmetterà per la prima volta e in prima serata il 13 maggio, proprio qualche giorno prima del matrimonio più atteso dell’anno.

Si immagina che il film ripercorrerà la vita della coppia dal loro primo appuntamento (al buio) fino al fidanzamento.

Ci saranno sicuramente scene che ricordano il loro periodo in Botswana, baci appasionati, anche una scena in camera da letto e dialoghi strappalacrime: «I don’t need my life to be this perfect royal picture. I just need you».

(Continua sotto il trailer)

Chi interpreterà la coppia reale? L’ex attrice Meghan Markle sarà interpretata dalla collega americana Parisa Fitz-Henley volto già noto grazie ad House of Cards e Grey’s Anatomy, mentre a fare la parte del Principe Harry sarà Murray Fraser. Le somiglianze sono davvero incredibili.

A dirigere il film è Menhaj Huda mentre Scarlett Lacey si è occupata della sceneggiatura. Tra i produttori esecutivi figurano Merideth Finn and Michele Weiss.