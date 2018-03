Errori ortografici, eccesso di punteggiatura o strapotere delle emoji: ecco le 12 cose più fastidiose con cui tutti (prima o poi) abbiamo dovuto fare i conti in chat almeno una volta

Nel microcosmo parallelo del mondo formato dalle chat (che sia WhatsApp o Messenger) si svelano atteggiamenti e modi che (purtroppo o per fortuna) rimangono celati nella vita reale.

Ci sono persone perfettamente istruite che quando chattano dimenticano l'uso della punteggiatura o comunicano solo attraverso emoji.

Allo stesso modo ce ne sono altre per cui bisogna essere degli esperti in anagrammi per capire cosa diavolo vogliano dirci.

Di sicuro avrete avuto a che fare (o peggio, rientrate) in una di queste tipologie di messaggiatori.

Ecco le 12 cose più fastidiose che si fanno (troppo spesso) in chat.

Pronti a fare ammenda?

1. Usare troppi punti esclamativi!!

Un modo come un altro per esprimere entusiasmo, il più delle volte eccessivo rispetto all'evento di cui si discute.

Di punto esclamativo ne basterebbe uno e uno solo.





2. SCRIVERE TUTTO MAIUSCOLO

Che secondo il linguaggio delle chat equivale ad alzare la voce. Se scrivete tutto maiuscolo rischiate di ricevere come risposta un altrettanto poco elegante: «Che te strilli!»



3. Rispondere con comodo

Possibilmente quando ormai è troppo tardi.

4. Non rileggere prima di inviare



Che si dividono a loro volta in due categorie: quelli che hanno problemi col correttore automatico e quelli che premono tasti a caso convinti di creare frasi di senso compiuto (e in cui anche il correttore getta la spugna).

Il risultato è lo stesso: l'esasperazione di chi deve decifrare il significato.

5. Usare troppe emoji

Ne hanno una per ogni singola frase che scrivono.

6. Creare gruppi per qualsiasi cosa

Dal compleanno all'uscita con le amiche. «Così facciamo prima», dicono. Peccato che dalla sola organizzazione si passi a discutere anche del parto della Ferragni e di ogni altra minima cosa passi per la mente. Con decine - e decine e decine - di estenuanti notifiche.

7. Non rispondere in privato (ma scrivere sui gruppi)

Una categoria che rischia di provocare l'orticaria a chi ha a che fare con loro. Voi scrivete una qualsiasi cosa a questa persona, non ricevete risposta, ma vedete che invece è attivissima nella chat di gruppo, in cui - neanche a dirlo - ci siete anche voi.

Neanche le basi.

8. Inviare un messaggio diverso per ogni parola

Ci sono persone che non riescono a esprimere un concetto in un unico messaggio, ma preferiscono smembrarlo in dieci messaggi diversi, con relative notifiche e bip del telefono.

9. Scrivere poemi

Categoria inversamente proporzionale alla precedente. Loro scrivono interi papiri in un unico messaggio, senza pietà.

10. Scrivere, scrivere, ma poi non inviare nulla

Breve storia triste. Voi siete lì, vedete quella scritta Sta scrivendo per mezz'ora, aspettate con trepidazione, ma poi non arriva niente.

11. Scrivere con un fuso orario diverso

Per cui voi scrivete all'ora di pranzo e loro vi rispondono mentre dormite.

Una relazione epistolare a puntate.

12. Mandare solo messaggi vocali

Che in genere superano il minuto. Obviously.