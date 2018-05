La famosa attrice cancella tutti i suoi post e i follower su Instagram dopo la misteriosa foto su Twitter "Cosa è successo a Emily?". Ecco spiegata la bizzarra ragione

Blake Lively è misteriosamente sparita

Per lo meno da Instagram.

L'attrice trentenne, diventata famosa grazie al ruolo di Serena Van Der Woodsen nel teen drama newyorkese Gossip Girl, ha richiamato l'attenzione di tutti i suoi fan cancellando ogni singola foto dal suo account Instagram.

(Continua sotto la foto)





Qualche indizio...

L'account è stato letteralmente svoutato: niente più selfie, fashion-shoot, gli scatti con la famiglia e le tantissime foto del red carpet. Non c'è letteralmente più niente.

Anche i follower sono spariti tutti. Blake Lively ha persino smesso di seguire suo marito, Ryan Reynolds, con cui c'era ottima affinità anche sulla famosa piattaforma di social media.

Ma ciò che è ancora più interessante, come hanno notato tutti i suoi follower, è il fatto che l'attrice ora segue solo 36 persone - tutte di nome Emily Nelson.

I suoi oltre 20 milioni di seguici hanno immediatamente notato che la sua assenza su Instagram è arrivata dopo che la Lively aveva condiviso le foto di se stessa mentre giocava all'impiccato. Dopo diversi tentativi, l'attice ha mostrato il risultato del gioco: "Cosa è successo a Emily?" prima di mettere in silenzio la sua esistenza su Instagram.









Chi è Emily?

È la domanda che sicuramente vi starate facendo da questa mattina.

Emily Nelson è il nome del personaggio che interpreterà Blake Lively nel suo nuovo thriller, A Simple Favor, in cui ci saranno anche Anna Kendrick e Henry Golding, diretto da Paul Feig. Al momento non sono stati forniti molti dettagli sul film, si sa solo che verrà presentato nelle sale cinematografiche il 14 settembre e che la storia include tradimenti e capovolgimenti, un cadavere e la continua domanda di chi sta ingannando chi.

C'è Stephanie (interpretata da Anna Kendrick), una mamme vlogger che cerca di scoprire la verità dietro l'improvvisa scomparsa di Emily, la sua migliore amica (interpretata dalla stessa Blake Lively, che guarda caso è sparita ndr).

La settimana scorsa, sul film è stato rivelato quanto segue: «It’s a movie that’s completely fun and you don’t know what’s going to happen until the last possible moment. It’s a fun movie to watch because it’s thrilling and engaging, but the characters are so over-the-top and fun that it’s sort of comedic too» (È un film che è estremamente divertente e non sai mai cosa succederà fino all'ultimo momento. È divertente da guardare perché è elettrizzante e coinvolgente, ma i personaggi sono così esageratamente bravi e divertenti che è anche una specie di commedia).





Una mossa promozionale?

Tirando le conclusioni sul giallo di Blake Lively, si tratterebbe dunque di una brillante mossa pubblicitaria fatta dall'attrice per promuovere il suo prossimo film professionale.

I fan della coppia Lively-Reynolds che avevano pensato ci fossero problemi d'amore dietro la sparizione della bella Blake possono tirare un sospiro di sollievo.