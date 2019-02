Se riuscite a impegnarvi in uno stile di vita vegano, allora potreste vincere una fornitura a vita di biglietti per i concerti di Beyoncé e Jay-Z: ecco come



Beyonce e Jay-Z hanno lanciato un concorso per regalare a un fortunato vincitore una vita fatta di biglietti gratuiti per i loro concerti.

Dov'è l'inghippo, vi chiederete? In cambio, la coppia di superstar sta esortando i fan ad adottare una dieta vegana per un mese, a pochi passi dal Veganuary.

Il progetto si chiama GreenPrint, e la stessa Beyonce ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con la didascalia: «Clicca sul link nella mia biografia per avere la possibilità di vincere i biglietti per qualsiasi spettacolo di JAY e/o mio per tutta la vita».

Il link atterra sul sito Web della società, che ha una barra laterale a comparsa per inserire le tue informazioni da prendere in considerazione nella competizione.

Anche se sul sito web non vengono ancora definite le regole per questo concorso, è però possibile ottenere molte informazioni su come diventare vegani per un periodo di breve o lunga durati abbia conseguenze d'impatto ambientale.

L'organizzazione GreenPrint sostiene infatti che iniziare a consumare pasti a base vegetale può avere un impatto positivo sull'ambiente, riducendo le emissioni di carbonio, risparmiando acqua e conservando le risorse naturali - il tutto è stato confermato dai ricercatori dell'Università di Oxford.

Beyoncé e Jay Z hanno annunciato questo loro cambiamento nello stile di vita a dicembre, e da allora la cantante interagisce su Instagram con i suoi fan pubblicando piatti vegani e affrondando l'argomento.

Ora la coppia ha lanciato questa iniziativa, quasi una sfida, chiedendo ai loro fan di diventare vegani in cambio di concerti gratis.

Non male come idea considerando che ci sono poche cose così difficili da ottenere come i biglietti per i concerti di Beyoncé.