Selena Gomez e Zac Efron a quanto pare stanno davvero iniziando a uscire insieme, ma le amiche di lei sono parecchio preoccupate per la cosa: ecco perché

Tutto è iniziato con un Follow su Instagram e ora i gossip che vogliono Selena Gomez e Zac Efron uscire insieme si fanno sempre più insistenti.

All'inizio del mese, Zac Efron ha infatti iniziato a seguire Selena su Instagram, e alcuni insider riferiscono che da allora le due giovani star si sono molto avvicinate.

Efron e Selena si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Neighbors 2: Sorority Rising ma ora sembra esserci qualcosa di più tra le due ex stelle di Disney Channel.

Sembra tutto rosa e fiori, no? No.

Le amiche della cantante, 26 anni, sono molto preoccupate per lei. Ecco perché.

(Continua sotto la foto)

Selena Gomez è stata ricoverata in ospedale verso la fine del 2018 a seguito di un crollo emotivo, e le sue amiche credono che intraprendere ora una relazione sentimentale con Zac Efron potrebbe cancellare i progressi che ha compiuto in questi mesi.

** Selena Gomez ricoverata in un ospedale psichiatrico per un crollo mentale **

Una fonte vicino alla cantante ha detto: «C'è sicuramente un'attrazione».

Tuttavia, molti dei loro amici pensano che le cose non dovrebbero andare oltre:

«Molte persone pensano che la loro chimica sia una ricetta per il disastro - ha detto la fonte a Radar Online - Entrambi tendono a uscire dai binari quando non seguono uno stile di vita pienamente focalizzato e iper-regimentato con degli aiuti per restare in carreggiata».

Ma cosa pensano i due protagonisti di questa vicenda?

A quanto pare Selena Gomez e Zac Efron si stanno godendo questo loro riavvicinamento, e non pensano che ci sia nulla di cui preoccuparsi, nonostante recentemente abbiano entrambi cercato un aiuto psicologico per affrontare i loro rispettivi problemi.