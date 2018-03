Dal concerto ai colpi di cannone: ecco tutto quello che c'è da sapere sul compleanno della Regina Elisabetta



Il 21 aprile la Regina Elisabetta compirà 92 anni, prolungando il suo record di longevità sul trono.

A Backingham Palace e in tutto il Regno Unito è già tempo di preparativi per celebrare la sovrana.

Ogni anno, infatti, Sua Maestà viene festeggiata con un grande concerto trasmesso dalla BBC, i cui vertici promettono: «Sarà una spettacolare serata di intrattenimento destinata a unire tutta la nazione».



Ecco chi ci sarà e come verrà omaggiata Elisabetta II in giro per Londra.



Quando e dove si terrà il concerto



Il grande live in onore di Elisabetta II si terrà alla Royal Albert Hall di Londra la sera del 21 aprile, in chiusura della settimana dedicata al 25esimo Commonwealth Heads of Government summit.

Il concerto inizierà alle 20 e sarà trasmesso sia sul canale televisivo BBC One che su quello radiofonico, BBC Radio 2.



Qual è la line up



Ogni anno partecipano grandi nomi della musica internazionale.

Da Buckingham Palace è appena arrivata la lista dei nomi confermati finora che parteciperanno a questa edizione:

Sir Tom Jones, Kylie Minogue, Craig David, Anne Marie, Shawn Mendes, Sting, Shaggy, Ladysmith Black Mambazo.



Chi ci sarà



Nel post inviato dal profilo Twitter dei Windsor si legge che saranno presenti, oltre alla sovrana, «molti altri membri della famiglia reale».

Tra questi, quasi sicuramente, il Principe Filippo, ma è anche probabile che ci saranno il Principe Harry e la fidanzata Meghan Markle, che di lì a un mese saranno marito e moglie.

Meno probabile la presenza di William e Kate, dato che quest’ultima dovrebbe dare alla luce il terzo figlio proprio ad aprile.

Oltre il concerto



La Regina in genere ama passare il giorno del suo compleanno in famiglia, circondata da figli e nipoti.

La ricorrenza, però, non può passare inosservata.

Ecco perché, oltre al concerto, saranno sparati vari colpi di cannone in segno di omaggio per tutta la città: 41 a Hyde Park, 21 al Windsor Great Park e 62 alla Tower of London.





Il secondo compleanno della regina



Non tutti sanno che in Regno Unito il compleanno di Sua Maestà si celebra due volte.

Fin dal 1748, infatti, in Inghilterra il Re festeggia in due occasioni, il giorno della nascita effettiva e nel corso di una celebrazione ufficiale, la Trooping the Colour, fissata dal governo in un sabato di giugno, per far sì che tutti i sudditi possano partecipare.

Quest’anno la Trooping the Colour sarà il 9 giugno, con la consueta parata e relativo affaccio della famiglia al completo dal balcone di Buckingham Palace.

In quell’occasione Harry e Meghan saranno già marito e moglie e i sudditi potrebbero salutare anche il terzo royal baby.