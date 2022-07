Il possibile tradimento del principe William è tornato trend topic su Twitter con pettegolezzi piccanti. Vi spieghiamo cosa è successo (e cosa c'è di vero)

Il web è stato ancora una volta inondato di rumors (probabilmente falsi) secondo cui il principe William avrebbe tradito Kate Middleton.

L'ultima volta che era venuta a galla questa faccenda era il 2019, quando i tabloid inglesi si ossessionarono su un possibile litigio che aveva coinvolto Kate, William e un'amica di famiglia di nome Rose Hanbury. Secondo le voci William e Rose avevano una relazione extra-matrimoniale.

Ora però l'account Instagram @Deuxmoi è tornato a parlare di un possibile affaire, e l'hashtag #princeofpegging è diventato trend topic su Twitter.

Mentre vi spieghiamo di che si tratta, è importante ricordare che i pettegolezzi offerti dall'account Instagram sono storie non verificate. Quindi prendete ciò che state per leggere con le pinze.

Cosa dicono i rumors sul tradimento del principe William

L'account Instagram anonimo Deuxmoi ha condiviso ieri sera il racconto «piccante» su una «relazione extraconiugale di un reale britannico [il principe William]». Secondo loro si tratta di un «segreto ben noto a Londra e tra l'aristocrazia inglese».

Su una storia di Instagram, poi cancellata, si poteva infatti leggere: «A una recente festa con i media inglesi, mi è stato detto che il vero motivo per cui questo reale tradiva la moglie era il suo amore per il pegging, pratica in cui la moglie è troppo antiquata per impegnarsi».

Il pegging è una pratica sessuale nella quale un uomo è penetrato analmente da una donna che indossa uno strap-on dildo.

Continuando si poteva leggere che «alla moglie non importa [che ci sia un'altra donna] e in effetti preferisce che suo marito soddisfi i suoi bisogni sessuali altrove, purché non diventino un qualcosa di emotivo».

L'interesse di Twitter è schizzato alle stelle, e hashtag come "#PrinceWilliamAffair" e "#PrinceofPegging" sono diventati di tendenza su scala globale.

La storia, lo ripetiamo non è supportata da evidenze o dichiarazioni ufficiali.