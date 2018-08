Relax in piscina, partite di basket e cena di gala: ecco come hanno trascorso la loro breve vacanza in Italia i Duchi di Sussex



Il Principe Harry e Meghan Markle in vacanza in Italia.

I Duchi del Sussex si sono aggiunti alla lunga lista di personaggi celebri che hanno trascorso l’estate nel nostro paese.



I Duchi di Sussex sono stati ospiti di George Clooney e Amal Alamuddin nella villa di Como dell’attore.



I loro spostamenti sono riusciti a evitare occhi indiscreti, ma il settimanale Chi, in uscita mercoledì 22, è riuscito a ottenere qualche informazione.

L’arrivo di Meghan Markle e Harry a Laglio



Più che una vera e propria vacanza si è trattato di un weekend lungo.

I neosposi sono atterrati giovedì 16 in gran segreto con un volo privato, scortati da servizi segreti e polizia italiana in borghese.

Nonostante le misure di sicurezza il loro arrivo non ha dato nell’occhio e i Duchi di Sussex sono potuti arrivare senza intoppi a Villa Oleandra.



La vacanza in Italia



Secondo quanto riferito da Chi, la coppia non è mai uscita dalla residenza Ottocentesca di Clooney.

Le giornate sono trascorse in totale relax, tra un bagno in piscina e una partita a basket.

Meghan si è divertita a prendere il sole e a giocare con Alexander ed Ella, i gemelli di George Clooney e Amal Alamuddin che hanno festeggiato lo scorso giugno il loro primo anno.



La vita mondana a Villa Oleandra



Sul Lago di Como i posti incantevoli non mancano, ma uscire dalla villa per Harry e Meghan sarebbe stato rischioso.

Chiunque avrebbe potuto vederli e in un attimo sarebbero stati braccati dai paparazzi.

Per questo George Clooney ha deciso di far divertire i suoi ospiti organizzando sabate sera un piccolo gala a casa sua.



Alla cena e alle successive danze hanno partecipato una quindicina di persone che si sono intrattenute nella villa fino a notte fonda.



La partenza



Terminato il party, Harry e Meghan hanno avuto tutto il tempo di riposare e riprendersi la mattina dopo.

Il momento di preparare le valigie è arrivato solo la domenica dopo pranzo.

I Duchi di Sussex si sono rimessi in viaggio infatti il 19, nel pomeriggio, e sono ripartiti da Malpensa.

A giudicare da quanto riferiscono i tabloid americani, Meghan potrebbe essere partita per un viaggio in solitaria a Toronto, prima del grande viaggio ufficiale che la aspetta in compagnia di Harry in Australia e Nuova Zelanda.