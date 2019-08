Dopo 10 anni di fidanzamento e 8 mesi di matrimonio, la cantante e l'attore si sono detti "bye bye"!



Le nozze, avvenute circa 8 mesi fa, il 23 dicembre, ci avevano colti di sorpresa ma mai come la notizia che oggi è rimbalzata un po' ovunque: Miley Cyrus e Chris Hemsworth si sono separati.

Dopo 10 anni di amore un po' "tira & molla" (i due si erano conosciuti sul set di The Last Song) e a 8 mesi dalle nozze celebrate poco prima di Natale, la cantante e l'attore hanno messo la parola fine al loro matrimonio.





Come ha riportato il portavoce della coppia a People: «Liam e Miley hanno deciso di separarsi. Sempre in evoluzione, in crescita, sia come partner sia come singoli individui, hanno deciso che questa è la cosa migliore mentre entrambi si dedicano alle loro vite e alle loro carriere».

Qualche dubbio, ultimamente, si era insinuato tra i fan: negli ultimi giorni, infatti, negli scatti postati su Instagram da Miley e che la ritraevano in vacanza in Italia del bel marito non c'era traccia, così come della fede, "sparita" dalle mani della cantante.

Si vocifera, inoltre, che la causa della rottura potrebbe essere la blogger Kaitlynn Carter, molto vicina a Miley e che si vede spesso negli scatti di questa vacanza italiana.

Del resto la cantante non ha mai nascosto di avere un'anima "queer", Liam a parte. Fino ad oggi e all'annuncio della separazione.