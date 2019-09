Meghan Markle rientra dalla maternità in occasione di un evento moda per presentare una sua capsule collection di abiti per donne lavoratrici

Meghan Markle torna dal congendo di maternità per un evento di moda: il lancio della sua capsule collection di abiti per donne in collaborazione con l'amica designer Misha Nonoo.

Ora che Archie, primo figli di Harry e Meghan, ha quattro mesi, lei è pronta a tonrare ufficialmente tra il pubblico.

La data ufficiale per il lancio è giovedì 12 settembre.

Cosa si sa della capsule collection

Attrice, duchessa, editor e ora anche il debutto da fashion designer.

Il tabloid The Sun ha rivelato che la duchessa del Sussex terrà un discorso appena prima del lancio.

Meghan Markle ci aveva già dato un assaggio della sua nuova collaborazione tramite un video dietro le quinte: la sua capsule colleciton è mirata alle donne lavoratrici, e il guadagno verrà devoluto all’organizzazione benefica Smart Works.

Gli abiti disegnati da Meghan Markle verrano venduti dai più noti retail inglesi, e in aggiunta, per ogni abito comprato, uno identico verrà donato a supporto «Delle donne disoccupate e vulnerabili da lungo tempo in modo che riacquistino le capacità, la fiducia e gli strumenti per avere successo nei loro colloqui di lavoro, per tornare al lavoro e trasformare le loro vite».