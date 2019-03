Secondo i rumors Meghan Markle sta partorendo prima della data stimata (ad aprile): a sostenerlo un tweet (cancellato) che la dava per ricoverata alla Lindo

Si è sempre pensato che il bambino del principe Harry e Meghan Markle sarebbe nato a fine aprile, ma potrebbe non essere così.

Una fonte interna a Kensington Palace ha detto a New Idea: «Meghan e Harry, e l'intero palazzo, sono in allerta perché i medici hanno detto che questo bambino potrebbe nascere da un giorno all'altro».

E secondo i rumors di oggi Kensington Palace avrebbe twittato una dichiarazione ufficiale per dire che Meghan Markle era in ospedale, presso la Lindo Wing, il reparto privato del St. Mary’s Hospital dove sono nati i figli di William e Kate, nelle prime fasi del travaglio.

Il post però è stato successivamente cancellato.

(Continua sotto la foto)

«A parte le costanti contrazioni, i medici hanno detto che il bambino è pronto e Meghan sta mostrando tutti i segnali che il bambino nascerà molto presto».

Anche, il Duca e la Duchessa del Sussex sono convinti che il loro bambino arriverà presto, e infatti di recente hanno fatto una visita in ospedale che è passata lontano dai riflettori.

La fonte continua: «Ci sono stati parecchi falsi allarmi in cui la Duchessa ha pensato di essere in travaglio e ha preso accordi per andare all'ospedale. È stata un'enorme corsa sulle montagne russe».

Tradizionalmente, la Royal Family ha sempre fornito una data sbagliata per l'arrivo del bambino, dando una scadenza più lunga di quella effettiva; questo per sviare le attenzioni della stampa sulle royal moms che dovevano partorire.