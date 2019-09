Prima di diventare Duchessa del Sussex Meghan Markle aveva un blog di lifestyle, The Tig, che ha dovuto chiudere. Il suo ex manager ora lo vuole riaprire

Quando Meghan Markle ha iniziato la trasformazione da attrice di Suits a Duchessa del Sussex, si era trovata costretta a chiudere il suo blog di lifestyle, The Tig.

Oggi, a due anni dalla chiusura, e forse dopo aver ricoperto il ruolo di guest-editor per Vogue UK, se ne torna a parlare perché c'è - si dice - la possibilità che il blog venga riaperto, magari non gestito direttamente da lei, ma sotto la sua supervisione.

** Meghan Makle è diventata direttore di Vogue UK (per un mese) **

Un progetto da (ri)prendere in mano con un fine più umanistico insieme al marito, una bizza hollywoodiana che farà arrabbiare la Regina o solo rumors senza fondamento?

Ecco cosa c'è di vero e come stanno le cose al monento.



Meghan Markle tornerà a scrivere il suo blog?

People ha rilasciato alcuni rumors riguardo l'ex business manager della Duchessa del Sussex, Andrew Meyer, e le sueintenzioni di riprendere in mano il blog The Tigper dargli nuova vita.

A quanto pare Andrew Meyer ha compilato tutti i documenti necessari per appropriarsi dell'ex sito di lifestyle entro il 2021.

E questo, nel caso, renderebbe possibile la sua riapertura, altrimenti improbabile a nome (legale) dell'attuale Duchessa del Sussex.

Ma, prima che si diffonda l'entusiasmo del ritorno di Meghan Markle sul blog, con la speranza che condivida insights della sua nuova vita a Palazzo, un portavoce di Buckingham Palace ha detto che la Duchessa non ha "alcun piano" riguardo il "rilancio di The Tig".

Certo, non è detto che gli eventuali piani siano stati condivisi a Palazzo.