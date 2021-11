Secondo le indiscrezioni, Kim Kardashian e il comico di Saturday Night Live si stanno «divertendo molto insieme», ma sono solo «buoni amici»

Da qualche giorno non si parla d'altro che della (possibile) coppia Kim Kardashian e Pete Davidson.

I due, lei 41 anni e lui 27, comico di Saturday Night Live, sono stati paparazzati insieme al Knott's Scary Farm, un parco a tema Halloween in California.

Si trattava di un'uscita di gruppo, alla quale hanno partecipato anche Kourtney Kardashian con il futuro marito Travis Barker e altri amici in comune.

Da quando le foto di Kim Kardashian e Pete Davidson che si tenevano per mano mentre facevano un giro sulle montagne russe hanno fatto il giro del web, tutti si stanno chiedendo se i due siano davvero una coppia.

Kim Kardashian e Pete Davidson stanno insieme?

Nonostante i fan abbiano immediatamente ipotizzato che i due possano essere coinvolti sentimentalmente, una fonte vicina alla star dei realty aveva detto che Kim e Pete sono «solo amici».

«Frequentano lo stesso gruppo di persone, quindi capiterà che staranno insieme di tanto in tanto. Sono solo amici che passano del tempo insieme».

Tuttavia, altre fonti hanno invece confermato che tra i due c'è «molta chimica».

«Pete può essere super affascinante e Kim ama ricevere le sue attenzioni», ha raccontato un insider, aggiungendo che si stanno «divertendo molto insieme».

Motivo per cui, Kim e Pete si sono rivisti pochi giorni dopo le montagne russe per andare a cena. La prima volta in compagnia di altri amici, mentre la seconda volta solo loro due nella terrazza privata di Zero Bond, uno dei ristoranti più esclusivi di New York.

A quanto pare Kim Kardashian, che ha lasciato Kanye West a inizio dell'anno, è «molto incuriosita» da Pete Davidson.

«A lei, lui piace» avrebbe infatti confermato la fonte.

«Kim lo trova una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato. Dopo l'anno che ha passato, vuole un po' più di divertimento spensierato ed è esattamente quello che lui le dà.

Anche l'intera famiglia di Kim ama Pete, e lui si inserisce perfettamente nel suo gruppo».

Tuttavia, la fonte ha anche insistito sul fatto che sono davvero solo amici.

«Si divertite molto con Pete, lui la fa sentire di nuovo giovane. Ma non sta succedendo nulla di romantico».