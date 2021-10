Il rapper vuole riprovarci, e secondo le fonti Kim Kardashian è «aperta all'idea di far funzionare il loro matrimonio». Ecco cosa sta succedendo

Lo scorso febbraio, dopo quasi sette anni di matrimonio, Kim Kardashian aveva chiesto il divorzio da Kanye West, citando «differenze inconciliabili».

Tuttavia i due sono rimasti in stretto contatto, sia per motivi lavorativi che personali, il che ha portando a un susseguirsi di rumors secondo cui l'ex coppia avrebbe messo in pausa i piani di divorzio.

Kim e Kanye avrebbero infatti presumibilmente avuto una separazione amichevole anche per via dei loro quattro figli, North, Saint, Chicago e Psalm, che hanno deciso di crescere insieme.

West poi ha anche aiutato la star dei reality con il rebrand della sua linea KKW Beauty, e Kim d'altro canto ha sostenuto l'ex marito in occasione dei suoi recenti successi lavorativi.

Certo, non è impossibile per due persone che stanno divorziando sostenersi a vicenda così pubblicamente, ma purtroppo è insolito.

Ecco perché tutti pensano che Kim Kardashian e Kanye West abbiano messo in pausa il loro divorzio per tornare insieme (o almeno riprovarci).

Kanye vuole riprovarci e Kim Kardashian è «aperta all'idea»

Le prime speculazioni su un possibile ritorno di fiamma dalla festa di Kanye West in occasione dell'uscita del suo album Donda, in cui Kim Kardashian è apparsa in un abito da sposa e sembrava che si stesse proprio "sposando" con l'artista.

Pochi giorni dopo, una fonte avrebbe fatto sapere che il rapper vuole riconciliarsi con l'ex moglie, e Kim Kardashian non è del tutto contraria all'idea.

La fonte ha infatti detto che la star di Keep Up With The Kardashian è «aperta» all'idea di provare a far funzionare il loro matrimonio.

«Kim non sta affrettando il divorzio - ha spiegato l'insider - Lei e Kanye stanno bene così in questo momento, e non hanno fretta di concludere il divorzio».

La fonte ha anche aggiunto che Kim è «davvero felice» di essere in buoni rapporti con Kanye West, specialmente «per il bene dei bambini, che sono molto vicini al loro papà».

La star del reality ha anche ammesso che, nonostante gli alti e bassi, rispetta moltissimo l'ex marito e il suo senso artistico, dicendo che «Kanye sarà sempre la persona che mi dà più ispirazione».

West, nel frattempo, ha dichiarato di voler completamente ricongiungersi con Kim Kardashian.

«Kanye ha espresso il suo desiderio di riprovarci, e Kim ci sta pensando. Prima però vuole concentrarsi sulla ricostruzione delle loro fondamenta e sull'amicizia che hanno per creare poi qualcosa di più forte».