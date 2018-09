Justin Bieber sorprende la futura sposa (e tutta la folla di turisti) con una serenata d'amore a Londra davanti a Buckingham Palace Justin Bieber sorprende la futura sposa Hailey Baldwin (e una folla di turisti) con una serenata d'amore a Londra davanti a Buckingham Palace: ecco il video

Justin Bieber ha dimostrato tutto quanto il suo romanticismo ieri sera per le strade di Londra, quando si è cimentato in una serenata per la futura sposa Hailey Baldwin.

Il cantante e la modella sono partiti per il Regno Unito lo scorso fine settimana affinché la Baldwin si preparasse alla settimana della moda e alle sue passarelle con Falcon Catwalk Show e con Adidas Originals.

Ma anche se il viaggio è principalmente per la London Fashion Week, i futuri sposi sono riusciti a ritagliarsi un po' di tempo per visitare la città, fare shopping e addirittura cantare nelle vie del cuore di Londra.

Con il pubblico come testimone, Bieber ha cantato e suonato una serenata alla sua ragazza, che ha registrato con orgoglio il momento.

Ecco il video.

(Continua sotto il post)

I dettagli dell'accaduto



Proprio fuori da Buckingham Palace, Justin ha cantanto una versione di Cold Water, mentre la Baldwin era in piedi davanti alla folla (che, come si può immaginare, è cresciuta in un batter di ciglia), con Bieber che cantava principalmente per lei.

Un testimone presente all'evento racconta:

«Erano molto affettuosi, si fermavano in ogni angolo della strada per strattonarsi amorevolmente a vicenda e per baciarsi, non si lasciavano mai andare, si tenevano per mano e ridevano sempre».

Ma gli sposi non hanno visitato solo Buckingham Palace.

Dopo lo spettacolo pubblico, Bieber e Baldwin si sono fermati anche per visitare il London Eye dove sono stati visti baciarsi e tenersi per mano davanti ai paparazzi nel bel mezzo della coda di turisti intenti a salire sulla ruota panoramica.

«Ogni pochi minuti si baciavano di nuovo prima di tornare a parlare e sorridere», ha raccontato ancora lo spettatore.

Quando finalmente è arrivato il turno della coppia di salire sulla ruota panoramica, probabilmente non si sono goduti la vista mozzafiato intorno a loro perché non hanno mai smesso di baciarsi.

Ma chi potrebbe biasimarli?

La notizia del matrimonio

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposano. Il cantante e la modella si sono fidanzati ufficialmente il primo weekend di luglio in gran segreto.

I diretti interessati infatti non hanno commentato subito, e hanno postato la novità sui social solo qualche giorno dopo. A confermare ci avevano pensato i genitori dei due giovani innamorati.

Nonostante qualcuno speculi sul matrimonio già avvenuto, non si hanno ancora dettagli certi del gran giorno.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla proposta e sulla futura signora Bieber.