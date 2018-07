Justin Bieber ha chiesto ad Hailey Baldwin di sposarlo: la coppia si è fidanzata ufficialmente alle Bahamas - ecco com'è andata e chi è Hailey

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposano. Il cantante e la modella si sono fidanzati ufficialmente questo weekend di fronte a decine di testimoni.

La notizia è esplosa solo da qualche ora, ma ha già fatto il giro del mondo.

E anche se i diretti interessati non hanno commentato, né al momento hanno postato nulla sui social, ci hanno pensato i genitori a confermare.

Mentre a rivelare i dettagli della proposta di matrimonio è stato il sito Tmz che è riuscito a ottenere per primo la versione di chi era presente.



Vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere - sulla proposta e sulla futura signora Bieber.

La proposta di di matrimonio Justin Bieber a Hailey Baldwin



Stando a quanto affermano due testimoni, Justin e Hailey si trovavano in vacanza in un resort alle Bahamas nei giorni scorsi.



Tra un passo di salsa e l’altro al ristorante, sabato sera le guardie del corpo di Justin avrebbero ordinato a tutti di mettere via i telefoni «perché qualcosa di speciale stava per accadere».



Ed è proprio lì, in quel momento, che la popstar ha chiesto alla sua ragazza di sposarlo.



La conferma delle fonti vicine alla coppia



La versione è stata confermata anche da amici dei due giovani, che a People hanno detto: «È un po’ una sorpresa e un po’ no.

Justin è stato incredibilmente felice nelle ultime settimane. Conosce Hailey da diverso tempo.

Può sembrare una decisione improvvisata, ma non è così. Si conoscono molto bene».



La conferma dei genitori di Justin Bieber e Hailey



Né Bieber né la Baldwin hanno scritto o postato nulla riguardo il fidanzamento ufficiale. Al posto loro, però, ci hanno pensato i genitori a confermare la notizia.

Jeremy Bieber, papà di Justin, ha pubblicato una foto del figlio su Instagram con la didascalia: «Orgoglioso è troppo poco. Non vedo l’ora di vedere il prossimo capitolo».

Mamma Pattie Mallette ha twittato semplicemente «Love Love Love Love Love Love Love».

Infine Stephen Baldwin, papà di Hailey, ha riversato il suo entusiasmo su Twitter con un post che però ha cancellato subito dopo: «Un dolce sorriso attraversa la mia faccia. Io e mia moglie preghiamo sempre per il volere del Signore.

Lui si sta muovendo nei cuori di JB&HB. Preghiamo perché si compia il suo volere. Vi amiamo così tanto! Congratulazioni!».



Chi è Hailey Baldwin



La fidanzata di Justin non è nuova al mondo dello spettacolo essendo erede di una delle dinastie di star di Hollywood.

È infatti la figlia di Stephen Baldwin, attore e fratello del più celebre Alec Baldwin.

Al momento ha una carriera lanciatissima come modella, ma non disdegna partecipazioni televisive e incursioni nel mondo del cinema.



La storia di Justin Bieber e Hailey Baldwin



La coppia si frequenta assiduamente da poco più di un mese, cioè da quando Justin ha rotto nuovamente con Selena Gomez.



I due però si conoscono da parecchio tempo e dopo un periodo di amicizia erano stati legati sentimentalmente per qualche mese nel 2016, sempre durante una parentesi nell’eterna telenovela tra Justin e Selena.

Eppure ora Hailey sembra averla avuta vinta.



La modella, dal canto suo, è stata fidanzata fino a poco tempo fa con Shawn Mendes.



E Selena Gomez che ne pensa?



Quando è esplosa la notizia del fidanzamento di Justin Bieber e Hailey Baldwin tutti hanno pensato subito a Selena Gomez.

In fondo è lei la donna per cui lui ha sempre messo da parte tutti, quella per cui ha messo la testa a posto e ha cercato di crescere e cambiare in positivo.



Per questo i due si erano concessi un’ennesima possibilità. Ma le cose non hanno funzionato, ancora una volta.

«Selena si è resa conto che anche se lui è molto migliorato, non sono compatibili», ha raccontato un amico quando si sono lasciati l’ultima volta, a marzo.



La cantante per ora non sembra aver trovato nessuno con cui rimpiazzare l’ex. Ma questo non significa che stia a casa a piangere. Anzi.

Lo stesso giorno in cui negli Stati Uniti si è iniziata a diffondere voce del fidanzamento di Justin, lei se la spassava su uno yacht intorno a New York.