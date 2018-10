Justin Bieber affitta casa a Los Angeles per andare a vivere con Hailey Baldwin: 6.000 metri quadrati con vista sul lago per più di 100 mila dollari al mese

Appena qualche giorno fa circolava la notizia che Justin Bieber avesse comprato una casa da 5 milioni di dollari in Ontario, con la speranza di fare del Canada il nuovo nido d'amore per lui e Hailey Baldwin.

Ma a quanto pare la coppia non è ancora pronta a lasciare l'amata America dato che TMZ riferisce che Bieber ha firmato qualche giorno fa un contratto d'affitto mensile per una casa nella San Fernando Valley di Los Angeles; in modo che lui e Baldwin abbiano un sempre il loro porto sicuro negli States.

(Continua sotto la foto)

La casa di Justin Bieber



Justin ha firmato un contratto d'affitto per una tana d'amore di quasi 6.000 metri quadrati nella San Fernando Valley.

La villa ha 4 camere da letto, 7 bagni e una vista sul lago Toluca.

Sofisticata e forse un po' eccessiva per due neo sposini, ma possono di certo permetterselo.

L'affito della casa non è comunque stato economico: Justin dovrà sborsare quasi $100.000 al mese.

La casa era stata recentemente messa in vendita per $8.5 milioni, ma, secondo vaire fonti, Bieber ha chiesto un contratto di affitto mensile invece di optare per l'acquisto della casa: la coppia non vuole più vivere in lussuose stanze d'hotel ma non si sente neanche pronta a spendere un sacco di soldi per un'altra casa a Los Angeles avendone già una in Canada.

Il matrimonio di Justin Bieber e Hailey Baldwin



Ancora non è chiaro se Justin Bieber e Hailey Baldwin siano già marito e moglie o no.

Secondo alcuni rumors i due si sono sposati in gran segreto appena due mesi dopo il fidanzamento ufficiale.

Per People il cantante, 24, e la modella, 22, si sono sposati a inizio settembre al Palazzo della Giustizia di New York City.

I due, vestiti in modo casual, erano da soli e sembravano molto felici mano nella mano dopo aver giurato amore eterno in modo estremamente segreto.

Stando a quanto scrive People, Justin e Hailey hanno però intenzione di organizzare un secondo matrimonio, per festeggiare insieme alle persone più care.

Nulla di tutto ciò è stato ancora confermato dalla coppia.