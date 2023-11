Jennifer Lawrence smentisce i pettegolezzi: «I cambiamenti nel mio aspetto sono dovuti al trucco e agli anni che passano»

Essere un'attrice di fama internazionale comporta ovviamente molti vantaggi, ma anche altrettanti svantaggi, come ad esempio il costante controllo mediatico. È il caso di Jennifer Lawrence.

Nelle ultime settimane, infatti, le pagine di gossip non hanno fatto che parlare di lei.

Da quando si è presentata alla sfilata di Dior alla settimana della moda di Parigi, sono iniziati a circolare pettegolezzi secondo cui la star degli Hunger Games avesse fatto ricorso a qualche ritocchino estetico.

Nello specifico, secondo gli utenti dei social, Jennifer Lawrence si sarebbe sottoposta alla chirurgia plastica per affinare ogni sua caratteristica facciale, in particolare gli occhi, e avere una carnagione impeccabile.

Dopo settimane di speculazioni, è stata la stessa attrice a smentire questi pettegolezzi, dichiarando di non aver nulla a che fare con la chirurgia estetica.

In una conversazione con Kylie Jenner per il numero di Interview Magazine Winter 2023, Jennifer Lawrence ha detto: «Non ho subito alcun intervento chirurgico. Sono solo truccata».

Spiegando che lavora con un truccatore incredibilmente talentuoso, Hung Vanngo, la star ha detto: «Negli ultimi mesi, da quando ho iniziato a lavorare con lui, tutti sono convinti che ho mi sono sottoposta ad un intervento chirurgico agli occhi».

«Penso anche che sia incredibile ciò che il trucco può fare. Lavoro con Hung, che delinea perfettamente i miei lineamenti, e per questo io lo chiamo un chirurgo plastico».

L'attrice ha poi continuato a discutere di come i giornali la paragonano spesso alla se stessa da giovane, commentando quanto è cambiato il suo aspetto.

In realtà Jennifer Lawrence ha detto che questo cambiamento è semplicemente dovuto al fatto di aver imparato a padroneggiare il trucco e ad accettare il passare degli anni, piuttosto che alla chirurgia plastica.

**Jennifer Lawrence: «Sono stata rifiutata per un ruolo che mi avrebbe cambiato la vita»**